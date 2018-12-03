Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сахар назвали «наркотиком» для организма 

Мир24 14 часов назад
Фото: «Мир 24»
Большинство продуктов вызывает у человека серьезную зависимость от еды. Как утверждают диетологи, особенно сильно привыкание возникает от сахара, на который мозг реагирует как на своеобразный наркотик, сообщает газета «Аргументы недели».
Так, диетологи провели масштабное исследование на крысах. Грызунов некоторое время подкармливали сахаром. Затем, когда их лишили этого продукта, крысы начинали переключаться на алкоголь.
Зависимость у грызунов вызвал хлеб. Ученые связали это с тем, что в его состав входят клейковина и дрожжи.
Кроме того, грызуны активно ели продукты, содержащие глутамат натрия. Среди них колбаса, чипсы, сухарики. В список «зависимых», по данным исследования, вошла и соль. Специалисты отметили, что она воздействовала на определенные рецепторы, вызывая чувство удовлетворения.
Напомним, ранее австралийский диетолог Джессика Сепель рассказала о способе похудения без диеты. По ее словам, весь секрет — в продуктах, способных заменить высококалорийную и жирную пищу, вредную для организма.
Мир24: последние новости
Ученые выяснили, почему мужчины в преклонном возрасте крепче женщин Назван еще один способ продлить жизнь Мозг стареет из-за окислительного стресса
Комментарии
газета "Аргументы недели" , ЗОЖ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
О чем говорит металлический привкус во рту12
Американец впервые показал пересаженное лицо7
Сельдь оказалась опасной для здоровья20
Россияне назвали главный признак старости1
Какой вред организму может нанести чеснок107
Видео
Британка стала вечно «сварливой» из-за ветрянки
Новости
03:53
Найден способ избежать смерти от инфаркта
Новости Наука
00:21
Ученые предупредили об опасности прогулок с собаками
Наука Новости
03:16
Что наше тело делает само по себе
Наука
10:44
Как уберечь детей от цифрового слабоумия
ЗОЖ
01:50
Женский храп может вызвать серьезное заболевание
Новости
02:30
Американец впервые показал пересаженное лицо
Новости
03:17
Почему наши глаза не замерзают
Наука
04:15
Что происходит с человеком во сне
ЗОЖ
10:02
Доживем ли мы до вечной жизни
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение