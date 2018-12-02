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Вот почему нельзя целовать своих домашних питомцев 

Карельские вести 6 часов назад
Фото: Карельские вести
Почти все владельцы домашних животных целуют своих питомцев, которые с годами становятся настоящими членами семьи. Однако стоит задуматься: может ли это принести вред здоровью хозяев?
Мы предлагаем вам узнать, чего именно стоит опасаться, обнимая и целуя вашего четвероногого друга.

Правда ли то, что собачья слюна чище человеческой?

Это миф. Марти Беккер, автор книги «Куриный суп для души владельца собаки», разрушил его, сказав: «Все, что вам нужно сделать, — это посмотреть, понюхать и осознать, что это не так. Собаки постоянно бегают вокруг мусорных баков. И если люди приветствуют друг друга поцелуем в щеку, то собаки при встрече нюхают друг друга под хвостом».

Сколько бактерий содержится в слюне собаки?

Джон Оксфорд, профессор вирусологии и бактериологии в Лондоне, также говорит о том, сколько бактерий может содержаться на морде и во рту вашей собаки: «Дело не только в слюне. Собаки тратят половину своей жизни, обнюхивая отходы в различных местах или собачьи экскременты, так что их морды полны бактерий, вирусов и микробов всех видов».

Что может произойти, если эти бактерии попадут в организм человека?

Эти вирусы и микробы могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем у человека. Именно так случилось с одной женщиной в Великобритании, которая подхватила инфекцию от слюны своего питомца. Она стала замечать, что с каждым днем ее речь звучит все более нечленораздельно. Анализы крови показали, что инфекция была вызвана бактериями capnocytophaga canimorsus, которые обычно встречаются во рту собак и кошек. Кроме этого было также 13 подобных происшествий по всей Великобритании.

Какие еще заболевания можно подхватить от «собачьего поцелуя»?

Лишай — одно из самых простых заболеваний, которое может перейти на человека от «поцелуя» собаки. Если у собаки есть бактерии лишая и вы поцелуете своего любимца, то прямое заражение вам точно обеспеченно.
Инфекция МРЗС у людей поражает кожные покровы и может быть вызвана всего лишь одним поцелуем с вашим питомцем.
Capnocytophaga сanimorsus — эта бактерия может спровоцировать серьезные инфекции, если попадет на открытые раны или в кровь.
Как предотвратить нанесение вреда здоровью
Следует всегда соблюдать следующие правила:
Не целовать животных, не давать им облизывать лицо, есть со стола и тем более из тарелок.
Мыть руки после каждого контакта с животным.
Своевременно прививать питомцев от распространенных инфекций.
Мыть животных специальными антибактериальными и противогрибковыми шампунями.
Следить, чтобы кошки и собаки не контактировали с дикими или подозрительными домашними животными и не ели ничего на улице.
Не кормить четвероногих друзей сырыми яйцами, мясом и рыбой.
Регулярно чистить миски, лотки и проводить генеральную уборку в доме со средствами для дезинфекции.
Незамедлительно обращаться к ветеринару, если питомец неважно себя чувствует, потерял аппетит или страдает от расстройства пищеварения.
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