Почему важно следить за артериальным давлением

Мы мало двигаемся, едим жирную еду, наша жизнь полна волнений и стрессов. Побочный эффект современного образа жизни — проблемы с сердцем и сосудами. Они просто не справляются с тем грузом, который мы на них ежедневно возлагаем.

Тихий убийца

Когда болит и кружится голова, у большинства из нас рука тянется к домашней аптечке. Мы с готовностью принимаем таблетку, и лишь немногие из нас берут тонометр (который, кстати, есть не в каждом доме). А уж к врачу отправляются единицы. Тем временем цифры пугают: каждый год в регионе происходит 12 тысяч ишемических и две тысячи геморрагических инсультов. Что ещё более опасно — 90% клинических проявлений гипертонической болезни протекают скрыто, поэтому опасные процессы можно просто не заметить. Именно поэтому гипертонию называют «тихим убийцей».

Расчётный показатель заболеваемости гипертонией по краю — 800 тысяч человек, однако на учёте состоят только 200 тысяч жителей региона. Остальные не обращаются к врачу, глуша симптомы таблетками, либо вообще не знают о своём заболевании.

«К сожалению, в нашей стране и пациенты, и терапевты больше боятся рака, чем гипертонии, — говорит главный внештатный терапевт Министерства здравоохранения Наталья Корягина. — Считаю, что настороженность в этом вопросе необходимо повышать. Специалистам важно доносить до людей, насколько важно следить за уровнем давления. В России провели исследования, которые показали, что в нашей стране уровень систолического (верхнего. — Ред.) давления, при котором случаются инфаркты, — 151-153 мм рт. ст.»

В Европе в августе 2018 году вышли новые рекомендации, и теперь там в группу риска попадают люди с давлением 130/80 мм рт. ст. В России давление считается повышенным, если в состоянии покоя тонометр намерял 140/90. В норме уровень давления должен быть ниже 120/80 мм рт. ст.

Раз в неделю

Мы привыкли считать, что гипертония — проблема людей старшего возраста. Но это не так: болезнь стремительно молодеет.

«У мужчин артериальная гипертензия развивается раньше, чем у женщин. В её развитие большой вклад вносит наследственный фактор. Поэтому если мама — гипертоник, то у мальчика артериальное давление может начать повышаться ещё в пубертатном периоде, — говорит кардиолог, доцент кафедры клинической работы ПГМУ Софья Шулькина. — Если это произошло, то, скорее всего, во взрослом возрасте у него будет гипертония. Кроме того, у мужчин чаще развиваются хронические болезни почек, особенно если мальчик был недоношенным (а таких сейчас рождается всё больше). У таких детей обоего пола меньше нефронов, так как они не успевают сформироваться».

Провоцирующие факторы развития гипертонии у женщин — это беременность и период перед началом менопаузы. При этом сейчас фертильность у женщин снижается раньше. Нередко менопауза наступает уже в 40-45 лет, а не в 50-55 лет, как раньше. Получается, что и рожают сейчас позже, и менопауза наступает раньше.

Мало кто понимает, насколько опасна гипертония. Она поражает сосуды сердца, почек, мозга. Если человек курит, то у него будут страдать и периферические артерии (артерии верхних и нижних конечностей. — Ред.). Причём разрушительные процессы развиваются годами, и человек о них может просто не знать.

«Мягкая артериальная гипертензия оказывает крайне негативное влияние на сосуды мозга, сердца и, самое главное, почек. Нарушается работа клеток мозга. Если мы говорим о сердце, то оно должно прокачать объём крови с частотой 60 ударов в минуту в покое. Если давление повышено, то ему сложнее это делать. Оно, грубо говоря, устаёт, — поясняет Софья Шулькина. — «Тихую» фазу можно поймать, только измерив давление».

Если раньше оно у вас никогда не повышалось, то первым звоночком может стать голов­ная боль, головокружение, появление мушек в глазах. Врачи советуют не глушить симптомы таблетками, а своевременно обращаться к врачу.

«Уровень давления необходимо контролировать регулярно. После 40 лет желательно измерять его хотя бы раз в неделю. Тогда вы сможете вовремя заметить негативные изменения. Если вы знаете, что у вас в роду были случаи гипертонии, инфаркты, инсульты, вам важно отнестись к первым звоночкам очень внимательно, — советует Наталья Корягина. — Приведу пример. Недавно ко мне на приём пришёл 29-летний мужчина. Незадолго до этого у его отца случился инсульт, и на фоне стресса у молодого человека поднялось давление до 170».

Ни сладкого, ни солёного

Что провоцирует развитие заболевания? Избыточная масса тела, гиподинамия, особенности питания, неумеренное употребление алкоголя. Исходя из этого, нужно принимать определённые меры профилактики.

«Худых гипертоников мало. Как правило, выявление повышенного артериального давления у худого молодого пациента требует исключения вторичного характера гипертонии. Самый большой фактор риска — это ожирение. В РФ у каждого второго жителя — избыточная масса тела и у каждого четвёртого — ожирение. Ежегодно увеличивается число детей и подростков с ожирением. Каждый четвёртый ребёнок в нашей стране в возрасте от 5 до 16 лет имеет избыточную массу тела. В четверти случаев у этих детей разовьётся сахарный диабет II типа. В Пермском крае уже есть дети с диабетом II типа, что для этого возраста обычно нехарактерно, — продолжает Софья Шулькина. — Поэтому за своим весом необходимо следить. Индикатором может служить объём талии: у женщин — более 80, у мужчин — свыше 94 см. При таких объёмах стоит говорить о наличии абдоминального ожирения, даже если индекс массы тела в норме».

Правильное питание может стать хорошей профилактикой гипертонии. В день врачи рекомендуют есть 350 г сырых овощей и фруктов. Специалисты оговариваются, что употребление сладких фруктов (бананов, дыни, винограда, хурмы и т. д.) необходимо дозировать, а тем, у кого есть проблемы с давлением и избыточной массой тела, — существенно сократить или полностью исключить. Также нужно сократить количество сахара и соли. Надо понимать, что и то, и другое присутствует во многих продуктах скрыто. Желательно убрать из рациона сладкую газированную воду. Для гипертоников это вообще табу.

Очень большой вклад в развитие гипертонии вносят и стрессы. И этот психосоциальный фактор часто недооценивают и пациенты, и врачи. Поэтому стоит обучиться методикам, которые помогают расслабиться, справиться с волнением и стрессами.

Что защитит от гипертонии?

Контроль давления. Если не было повышения артериального давления ранее, стоит измерять его один раз в неделю. Нормальное систолическое давление — ниже 140 мм рт. ст., диастолическое — ниже 90 мм рт. ст. в состоянии покоя. Контроль уровня холестерина и сахара в крови (анализы можно сделать бесплатно во время диспансеризации). Повышение физической активности. Нормой считается 7-10 тысяч шагов в сутки, для пациентов с хроническими заболеваниями — хотя бы 2,5 тыс. шагов. Чтобы их подсчитать, можно установить специальную программу на телефон или купить фитнес-браслет. На прошлой неделе вышли американские рекомендации по физической нагрузке. Врачи считают, что для поддержания здоровья в неделю необходимо 150 минут занятий высокой интенсивности или 300 мин. — средней интенсивности. Сокращение потребления соли до пяти граммов в день. При этом нужно помнить, что соль содержится в большинстве полуфабрикатов, колбасе, хлебе и т. д. Много соли в любимых многими консервированных овощах. Здоровая пища. Врачи рекомендуют есть больше клетчатки. Контроль веса.

Как правильно измерять давление?

Корректные данные можно получить, если вы находитесь в состоянии покоя. Перед измерением давления стоит отдохнуть, расслабиться. Нельзя пить напитки, содержащие кофеин, и принимать алкоголь. Во время измерения давления необходимо принять удобную позу: ноги не скрещены, руки расслаблены. Нельзя разговаривать и двигаться — это может исказить результат.Рука должна быть свободна от одежды. Манжету накладывают на 3 см выше локтевого сгиба, чтобы через неё свободно проходили два пальца. Давление измеряют на обеих руках. Сначала три раза с интервалом в две минуты на одной руке, а затем — один раз на второй. Если на правой и левой руке результаты существенно различаются, это уже можно считать признаком болезни. Лучший тонометр — тот, который крепится на плечо, а не на запястье. Все рекомендованные специалистами границы рассчитывались на плечевую, а не на лучевую артерию.