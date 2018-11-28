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Ученые нашли идеальный способ продлить жизнь 

Рамблер 5 часов назад
Фото: pixabay.com
Как сообщает портал EurekAlert!, немецкие ученые нашли ответ на извечный вопрос — как продлить жизнь. Специалисты Лейпцигского университета утверждают, что упражнения на выносливость оказывают антивозрастное действие на организм.
В в полугодовом эксперименте приняли участие 266 людей, которые до этого не занимались спортом. Две группы занимались бегом различной интенсивности, третья — силовыми нагрузками. Контрольная группа не изменила свой образ жизни.
Занятия проходили три раза в неделю по 45 минут. Эксперимент выдержали 124 человека. На основе полученных анализов и показаний ученые выяснили, что у бегунов увеличилась длина теломер, которые представляют собой концевые участки хромосом и защищают ДНК от травм. Силовые упражнения не дали подобных результатов.
ЗОЖ , Новости
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