Ученые нашли идеальный способ продлить жизнь

Как сообщает портал EurekAlert!, немецкие ученые нашли ответ на извечный вопрос — как продлить жизнь. Специалисты Лейпцигского университета утверждают, что упражнения на выносливость оказывают антивозрастное действие на организм.

В в полугодовом эксперименте приняли участие 266 людей, которые до этого не занимались спортом. Две группы занимались бегом различной интенсивности, третья — силовыми нагрузками. Контрольная группа не изменила свой образ жизни.

Занятия проходили три раза в неделю по 45 минут. Эксперимент выдержали 124 человека. На основе полученных анализов и показаний ученые выяснили, что у бегунов увеличилась длина теломер, которые представляют собой концевые участки хромосом и защищают ДНК от травм. Силовые упражнения не дали подобных результатов.