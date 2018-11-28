Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

7 способов избавиться от храпа 

Fiteria 6 часов назад
Фото: Fiteria
Храп портит полноценный отдых, не только для самого храпящего человека, но и для всех его сожителей. По статистике храпу подвержены не менее 45% человек, явление неприятное, но излечимое. Есть семь способов для избавления от храпа.

Убедиться, что храп не является признаком проблемы со здоровьем

Эти неприятные звуки появляются, когда воздух не может свободно пройти в носоглотку, но они также могут указывать на опасное для здоровья состояние. Храп часто связан с симптомом сонного апноэ, когда во сне дыхательные пути сужаются или полностью закрываются, в результате уровень кислорода в крови падает.
Синдром ночного апноэ приводит к таким опасным последствиям, как повышение артериального давления, диабет, депрессивные состояния, болезни сердца.
При подозрении на сонное апноэ необходимо получить консультацию врача.

Использовать расширитель для носа

Носовые полоски и расширители созданы для расширения носовых проходов и создания условий для легкого дыхания. Носовые расширители и другие устройства анти-храп можно приобрести без назначения врача, но все же лучше получить предварительную консультацию на предмет индивидуальной непереносимости.

Мундштук анти-храп

Эти устройства напоминают зубные капы, они работают путем корректировки положения челюстей и языка. Смысл действия такой же, как у носового расширителя, устройство обеспечивает беспрепятственный проход воздуха в дыхательные пути.

Изменение положения тела

Нежелательно спать на спине, храп чаще всего проявляется именно в этом положении. Для того, чтобы не перевернуться на спину во сне, нужно использовать клиновидную подушку. Часто рекомендуется использовать доступный лайфхак — пришить на заднюю часть пижамы карман и положить в него теннисный мяч, с ним лежать на спине будет неудобно, ты не захочешь принимать такое положение.

Отказ от алкоголя перед сном

Алкогольные напитки обладают свойством усиливать храп, точно также действуют седативные препараты. И алкоголь, и седативные препараты относятся к дыхательным депрессантам, их лучше не принимать в вечернее время.

Капли или спреи в нос

Храп может появиться по причине заложенного носа, протягивать воздух в дыхательные пути становится трудно, это сопровождается храпом. Назальные спреи и капли избавляют от заложенности носа, в том числе и при аллергических заболеваниях, целесообразно использовать их непосредственно перед сном.

Хирургическая операция

Хирургическое вмешательство рассматривается в качестве последнего средства, когда остальные варианты не принесли результата. Операция производится в ситуации, когда причиной храпа являются верхние дыхательные пути, в ходе операции удаляется язычок и близлежащие ткани. При искривлении носовой перегородки тоже делает корректирующая операция. Данные хирургические вмешательства, как и другие операции, связаны с рисками, поэтому к ним прибегают только после того, как были испробованы другие методы.
Fiteria: последние новости
7 ужасных последствий недостатка сна Эффективная процедура - иглорефлексотерапия Хотите жить дольше? Ученые назвали пять факторов долголетия
Комментарии
ЗОЖ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какой вред организму может нанести чеснок56
Медики назвали продукты, ускоряющие старение27
Назван лучший способ продления жизни7
Помогает ли соляная лампа1
Что такое иглорефлексотерапия и зачем нужна
Видео
Британка стала вечно «сварливой» из-за ветрянки
Новости
03:53
Найден способ избежать смерти от инфаркта
Новости Наука
00:21
Ученые предупредили об опасности прогулок с собаками
Наука Новости
04:15
Что происходит с человеком во сне
ЗОЖ
10:02
Доживем ли мы до вечной жизни
Наука
03:45
Особенности, которыми награждают нас родители
Наука
10:07
Как уснуть всего за минуту
ЗОЖ
10:04
От каких напастей избавляет банановая кожура
Народная медицина
01:00
Ученые назвали пять факторов долголетия
ЗОЖ
06:18
Как травмы головы дарят суперспособности
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение