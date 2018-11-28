7 способов избавиться от храпа

Храп портит полноценный отдых, не только для самого храпящего человека, но и для всех его сожителей. По статистике храпу подвержены не менее 45% человек, явление неприятное, но излечимое. Есть семь способов для избавления от храпа.

Убедиться, что храп не является признаком проблемы со здоровьем

Эти неприятные звуки появляются, когда воздух не может свободно пройти в носоглотку, но они также могут указывать на опасное для здоровья состояние. Храп часто связан с симптомом сонного апноэ, когда во сне дыхательные пути сужаются или полностью закрываются, в результате уровень кислорода в крови падает.

Синдром ночного апноэ приводит к таким опасным последствиям, как повышение артериального давления, диабет, депрессивные состояния, болезни сердца.

При подозрении на сонное апноэ необходимо получить консультацию врача.

Использовать расширитель для носа

Носовые полоски и расширители созданы для расширения носовых проходов и создания условий для легкого дыхания. Носовые расширители и другие устройства анти-храп можно приобрести без назначения врача, но все же лучше получить предварительную консультацию на предмет индивидуальной непереносимости.

Мундштук анти-храп

Эти устройства напоминают зубные капы, они работают путем корректировки положения челюстей и языка. Смысл действия такой же, как у носового расширителя, устройство обеспечивает беспрепятственный проход воздуха в дыхательные пути.

Изменение положения тела

Нежелательно спать на спине, храп чаще всего проявляется именно в этом положении. Для того, чтобы не перевернуться на спину во сне, нужно использовать клиновидную подушку. Часто рекомендуется использовать доступный лайфхак — пришить на заднюю часть пижамы карман и положить в него теннисный мяч, с ним лежать на спине будет неудобно, ты не захочешь принимать такое положение.

Отказ от алкоголя перед сном

Алкогольные напитки обладают свойством усиливать храп, точно также действуют седативные препараты. И алкоголь, и седативные препараты относятся к дыхательным депрессантам, их лучше не принимать в вечернее время.

Капли или спреи в нос

Храп может появиться по причине заложенного носа, протягивать воздух в дыхательные пути становится трудно, это сопровождается храпом. Назальные спреи и капли избавляют от заложенности носа, в том числе и при аллергических заболеваниях, целесообразно использовать их непосредственно перед сном.

Хирургическая операция

Хирургическое вмешательство рассматривается в качестве последнего средства, когда остальные варианты не принесли результата. Операция производится в ситуации, когда причиной храпа являются верхние дыхательные пути, в ходе операции удаляется язычок и близлежащие ткани. При искривлении носовой перегородки тоже делает корректирующая операция. Данные хирургические вмешательства, как и другие операции, связаны с рисками, поэтому к ним прибегают только после того, как были испробованы другие методы.