Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что происходит с человеком во сне 

Рамблер 5 часов назад
Новорождённые проводят во сне до 18 часов в сутки, а вот взрослые люди ограничиваются 7-8. Это означает, что примерно треть суток мы спим, отдыхая и восстанавливаясь. А знаете ли вы, что во время сна с вами происходят странные вещи?
1. Вас парализует. В фазе глубокого сна, когда мы видим сновидения, зрачки глаз двигаются очень активно. А вот мышц рук ненадолго парализует, так что двигать ими невозможно. Это состояние временное, после выхода из фазы глубокого сна подвижность возвращается.
2. Сужается глотка. Во сне мы дышим медленнее, мышцы гортани расслабляются, но дыхание это не затрудняет. Однако в некоторых случаях сужение глотки приводит к появлению храпа.
3. Вы видите сны. Сновидения — один из самых загадочных феноменов, который учёные так до конца и не поняли. Как правило, сны приходят в фазе глубокого сна, но иногда сновидения появляются и в момент засыпания. Кстати, специалисты по-прежнему не имеют однозначного мнения по поводу того, значат сны что-то или нет.
4. Вы разговариваете. Разговоры во сне тоже объясняются невнятно. Кто-то вообще не склонен разговаривать во сне, другие что-то невнятно бормочут, третьи ведут осмысленные беседы.
Видео рассказывает о других странностях, которые творит с нами сон.
Комментарии
ЗОЖ , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван лучший способ продления жизни7
Медики назвали продукты, ускоряющие старение26
Помогает ли соляная лампа1
О чем может говорить одышка
Нужно ли принимать снотворные при бессоннице1
Видео
Британка стала вечно «сварливой» из-за ветрянки
Новости
03:53
Найден способ избежать смерти от инфаркта
Новости Наука
00:21
Ученые предупредили об опасности прогулок с собаками
Наука Новости
04:15
Что происходит с человеком во сне
ЗОЖ
10:02
Доживем ли мы до вечной жизни
Наука
03:45
Особенности, которыми награждают нас родители
Наука
10:07
Как уснуть всего за минуту
ЗОЖ
10:04
От каких напастей избавляет банановая кожура
Народная медицина
01:00
Ученые назвали пять факторов долголетия
ЗОЖ
06:18
Как травмы головы дарят суперспособности
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение