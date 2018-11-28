Что происходит с человеком во сне

Новорождённые проводят во сне до 18 часов в сутки, а вот взрослые люди ограничиваются 7-8. Это означает, что примерно треть суток мы спим, отдыхая и восстанавливаясь. А знаете ли вы, что во время сна с вами происходят странные вещи?

1. Вас парализует. В фазе глубокого сна, когда мы видим сновидения, зрачки глаз двигаются очень активно. А вот мышц рук ненадолго парализует, так что двигать ими невозможно. Это состояние временное, после выхода из фазы глубокого сна подвижность возвращается.

2. Сужается глотка. Во сне мы дышим медленнее, мышцы гортани расслабляются, но дыхание это не затрудняет. Однако в некоторых случаях сужение глотки приводит к появлению храпа.

3. Вы видите сны. Сновидения — один из самых загадочных феноменов, который учёные так до конца и не поняли. Как правило, сны приходят в фазе глубокого сна, но иногда сновидения появляются и в момент засыпания. Кстати, специалисты по-прежнему не имеют однозначного мнения по поводу того, значат сны что-то или нет.

4. Вы разговариваете. Разговоры во сне тоже объясняются невнятно. Кто-то вообще не склонен разговаривать во сне, другие что-то невнятно бормочут, третьи ведут осмысленные беседы.

Видео рассказывает о других странностях, которые творит с нами сон.