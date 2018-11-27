5 основных вопросов о чистке кишечника

Просторы интернета изобилуют советами по чистке кишечника. И, к сожалению, многие люди готовы поверить каким угодно народным методам, вместо того чтобы пойти к врачу и узнать правду о своем здоровье.

Секрет в том, что народные методы на поверку оказываются страшнее и опаснее того, что вам порекомендует врач. 5 главных вопросов о чистке кишечника и ответы доктора медицинских наук — в нашем материале.

В интернете много советов по чистке кишечника — почему это так популярно и можно ли этому доверять?

Тонкая и толстая кишка как части ЖКТ являются важными органами нашего организма. Кишечник выполняет целый ряд важнейших функций помимо переваривания продуктов питания. Толстая кишка — это место «жизни» огромного числа бактерий, правильное взаимодействие с которыми помогает нам оставаться здоровыми. Считается, если расправить все крипты (складки слизистой кишки), то площадь поверхности будет около 40 м2. Многим людям кажется, что хорошо бы и эту поверхность, как и кожу, держать в чистоте.

Однако правильно было бы считать, что желудочно-кишечный тракт нужно поддерживать не чистым, а хорошо функционирующим.

Поэтому советую не тратить время на поиск сомнительной информации о способах чистки кишечника на бесчисленных сайтах в интернете, где текст статей не основан на доказательной научной базе, а при малейших тревожных признаках найти время и посетить специалиста.

Обычно предлагают чистить кишечник соленой водой, голоданием и питьем свежевыжатых соков, содой, углем, кефиром, касторкой, травами — этим советам нельзя следовать?

Ничего плохого в самом факте употребления в пищу поваренной соли, свежевыжатых соков, кефира, отваров трав (ромашки, мяты, зверобоя, иван-чая) я не вижу. Если уж откровенно, то и сам очень люблю, придя с работы домой, на ночь выпить стакан термостатного кефира. Мне думается, это очень даже неплохо.

Здесь вопрос не столько в продуктах, сколько в количестве их употребления. Мы все прекрасно понимаем, что нам для жизни необходимо потребление и цианидов, и кобальта (например, цианокобаломин — витамин В12). Количество потребления этого вещества ничтожно мало. Суточная физиологическая потребность в цианокобаламине составляет около 3 мкг. (3 г этого вещества достаточно, чтобы обеспечить суточную потребность одного миллиона взрослых людей). Это правда. Но оно жизненно необходимо. Без него разовьется тяжелая анемия.

Как это ни банально прозвучит, но питание должно быть разнообразным и здоровым. Все, как нас учили с детства. Мы должны потреблять достаточное количество белков (в том числе и с незаменимыми аминокислотами), жиров и углеводов. Тут следует отметить, что сегодня несколько изменились представления о должном количестве потребляемых калорий в пользу уменьшения общего калоража пищи. Не стоит забывать и про микронутриенты, в том числе и витамины.

Резкое смещение акцентов пищевого поведения (например, потребление килограмма поваренной соли в сутки) не является рациональным.

Есть ли медицинские показания для чистки кишечника?

Показания для чистки кишечника существуют, конечно. Есть ситуации, когда человек вынужден вычищать кишечное содержимое, нарушая устоявшийся баланс бактерий (своего рода баланс пристеночного микроклимата), нарушая электролитный состав крови. Например, это может быть подготовка к колоноскопии или к сложной операции на прямой кишке, когда планируется формирование превентивной тонкокишечной стомы. Да. Такое у людей случается. Правдой является и то, что большинство людей это переносят легко, быстро восстанавливаясь. В таких ситуациях потенциальный вред от очистки кишки несоизмеримо мал по сравнению с пропущенным тяжелым заболеванием или послеоперационным осложнением.

Но надо понимать главное: доказано, что чистка кишки здоровья не добавляет. В своей работе мы практически отказались от чистки кишки при операциях на органах брюшной полости, в том числе и на толстой кишке.

Может ли человек самостоятельно принять решение о том, что ему нужна некая чистка кишечника?

Может ли человек почувствовать, что что-то неладное творится с его животом?! Да, конечно. Такое бывает. Часто дело ограничивается функциональными нарушениями. Консультация гастроэнтеролога, диетолога должны помочь. Не стоит забывать и о профилактическом обследовании. Перефразируя одни из лучших медицинских рекомендаций по диагностике заболеваний кишки, можно сказать, что лучшим подарком на 50-летний юбилей человеку, у которого «все есть» — и здоровье, финансовое и семейное благополучие — является «сертификат на колоноскопию».

Может ли врач порекомендовать очищение кишечника в иных случаях, кроме подготовки к исследованиям или в связи с операцией?

Если уйти от разговора о медицинских показаниях к очищению толстой кишки, о которых мы уже говорили, то я бы акцентировал внимание на нормализации так называемой эвакуаторной функции кишки. Стул должен быть практически ежедневным, а кал должен быть нетравмирующим. Мы должны потреблять достаточное количество неперевариваемой клетчатки. У людей, страдающих запорами, в комплексе с диетой желательно использовать легкие слабительные, «подкисляющие» среду кишечника.

Рациональный режим физической активности — чрезвычайно важный аргумент как в налаживании работы ЖКТ, так и в современной концепции жизни, ассоциируемой с велнесом.