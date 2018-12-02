Есть ли польза в бездрожжевом хлебе 

Бездрожжевой хлеб часто предпочитают те, кто следит за своим здоровьем, полагая, что он более полезен. Но так ли это на самом деле?
Поборники здорового образа жизни уверяют, что содержащиеся в хлебе дрожжи, попадая в кишечник, начинают там бродить. В результате нарушается пищеварение, повышается газообразование и даже образуются "шлаки", которые непременно надо выводить.
В бездрожжевом хлебе используется закваска, которая получается из молочнокислых бактерий и — внимание! — тех же самых дрожжей. Поэтому утверждение, что бездрожжевой хлеб не содержит дрожжей, само по себе является довольно спорным. А вот вкус у хлеба, приготовленного на закваске, действительно отличается. И если он вам нравится, то за это стоит заплатить, понимая, что пользы в нем столько же, сколько и в обычном дрожжевом хлебе.
При этом не нужно беспокоиться о том, что грибки и бактерии из дрожжей и закваски поселятся в кишечнике и начнут вам вредить, все микроорганизмы погибают от высокой температуры. Однако вам навредит любой хлеб в случае переедания.
Обратите также внимание на добавки, включенные в состав хлеба. Отруби, семена льна, подсолнечника, тыквы и другие делают любой хлеб более вкусным и полезным.