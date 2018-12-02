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Есть ли польза в бездрожжевом хлебе 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Бездрожжевой хлеб часто предпочитают те, кто следит за своим здоровьем, полагая, что он более полезен. Но так ли это на самом деле?
Поборники здорового образа жизни уверяют, что содержащиеся в хлебе дрожжи, попадая в кишечник, начинают там бродить. В результате нарушается пищеварение, повышается газообразование и даже образуются "шлаки", которые непременно надо выводить.
В бездрожжевом хлебе используется закваска, которая получается из молочнокислых бактерий и — внимание! — тех же самых дрожжей. Поэтому утверждение, что бездрожжевой хлеб не содержит дрожжей, само по себе является довольно спорным. А вот вкус у хлеба, приготовленного на закваске, действительно отличается. И если он вам нравится, то за это стоит заплатить, понимая, что пользы в нем столько же, сколько и в обычном дрожжевом хлебе.
При этом не нужно беспокоиться о том, что грибки и бактерии из дрожжей и закваски поселятся в кишечнике и начнут вам вредить, все микроорганизмы погибают от высокой температуры. Однако вам навредит любой хлеб в случае переедания.
Обратите также внимание на добавки, включенные в состав хлеба. Отруби, семена льна, подсолнечника, тыквы и другие делают любой хлеб более вкусным и полезным.
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ЗОЖ
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