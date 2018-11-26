Чем опасны дренажные напитки

В борьбе с лишним весом хороши далеко не все средства. Например, популярные дренажные напитки могут серьезно навредить здоровью. Но как?

Любое вмешательство в деятельность организма должно быть обосновано, и конечно, прежде чем что-то принимать внутрь, нужно консультироваться с врачом. Однако этим многие пренебрегают и сталкиваются с серьезными неприятностями после приема, казалось бы, полезных и безобидных дренажных напитков, которые должны выводить лишнюю жидкость из организма и способствовать похудению.

Консультация врача

Нельзя принимать напитки, выводящие жидкость из организма, без предварительной консультации со специалистом. Вполне вероятно, что у вас нет избытков той самой жидкости, и вместо оздоровления вы получите ухудшение состояния.

Противопоказаниям

Болезни почек и желчного пузыря, язвы желудка или двенадцатиперстной кишки и другие нарушения ЖКТ — даже одно из этих заболеваний является серьезным противопоказанием к любым экспериментам с напитками, выводящими жидкость из организма. Обязательное разрешение у врача должны получить беременные и кормящие женщины.

Регулярность

Если у вас есть прямые показания и прием таких напитков одобрен врачом, следует делать это систематически, а не от случая к случая. Обычно такие средства назначаются курсами.

Комплексный подход

Если вы не будете злоупотреблять соленой пищей и алкоголем, которые действительно провоцируют отеки, а вместо этого сбалансируете питание и начнете заниматься физкультурой, то вес начнет уходить без дополнительных стимулов в виде дренажных напитков, которые вместо пользы могут принести вред.