Как выбрать зубную щетку

Сориентироваться в представленном разнообразии сложно, но можно. Рассказываем, какие бывают зубные щетки и как найти самую подходящую.

Мануальные щетки

Некоторые стоматологи считают, что лучше механической щетки ничего нет, а все технические новинки, которые есть на рынке, — всего лишь маркетинговый ход. При всей простоте и дешевизне такой щеткой нужно уметь правильно чистить зубы: располагать щетину под углом 45 градусов и совершать по 10 выметающих движений на каждом участке с внутренней и с внешней стороны, а завершать чистку полирующими движениями по жевательной поверхности зуба. Этот вариант подойдет для настойчивых, дисциплинированных и трудолюбивых, так как на такую чистку понадобится не менее 5-7 минут, а совершать выметающие движения на самом деле довольно утомительно.

Механические электрические щетки

Сейчас появилась технология 3D, которая предполагает совершение одновременно вращательных и возратно-поступательных движений. Обычно такие щетки совершают от 2 до 12 тысяч движений в минуту. Такие щетки относительно недорого стоят и хорошо удаляют зубной налет. Тем не менее и при использовании таких щеток следует соблюдать технологию чистки.

Звуковые щетки

Щетинки такой щетки вибрируют на частоте 20-40 кГц и совершают до 30 000 движений в минуту. Звуковые щетки справляются с зубным налетом, предотвращая появление зубного камня, обеспечивают мягкий массаж десен и очищают межзубные промежутки. Некоторые модели оснащены датчиками и через специальные приложения для смартфонов позволяют контролировать качество чистки.

Ультразвуковые щетки

Пьезокерамичская пластинка генерирует волну частотой 1,6 МГц, а щетинки совершают от 80 до 100 миллионов колебаний в минуту. При этом на зуб воздействуют не только щетинки, но и сам ультразвук. Такие щетки отлично справляются с зубным налетом, уничтожают бактерии и даже позволяют улучшать состояния при хронических заболеваниях десен. Однако ими нельзя пользоваться, если воспаление находится в острой фазе, чтобы не усугублять воспалительный процесс. Также эти щетки противопоказаны тем, у кого есть коронки, импланты и пломбы, ультразвуковые волны могут их расшатывать, а значит, в скором времени придется перелечивать зубы заново.

Выбирая зубную щетку, стоит отдавать предпочтение зубной щетке с мягкой щетиной или щетиной средней жесткости. Также не стоит забывать чистить язык, для этого можно использовать туже щетку, и обязательно пользоваться зубной нитью и ополаскивателем после каждой чистки. Менять насадки следует раз в три месяца и после перенесенного ОРЗ или ОРВИ.

Не забудьте проконсультироваться со своим стоматологом.