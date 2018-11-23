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Главный нарколог разрешил пить глинтвейн зимой 

Рамблер 52 минуты назад
Фото: pixabay.com
Как передает агентство новостей «Москва», главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что глинтвейн нужно пить как лекарство — небольшими дозами и только для того, чтобы согреться.
По словам Евгения Брюна, алкоголь вообще нельзя смешивать со сладким и нагревать, так как в этом случае всасываемость напитка увеличивается в несколько раз.
Поэтому глинтвейн можно пить только в очень небольшом объеме, и только, когда человеку действительно холодно или он серьезно перемерз. Но даже в этом случае нужна строгая мера.
Также эксперт напомнил, что все люди обладают разной устойчивостью к алкогольным напиткам. У одних организм справляется с последствиями за пару дней, другие же испытывают последствия в течении нескольких недель.
Евгений Брюн , Минздрав РФ , ЗОЖ , Новости
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