Главный нарколог разрешил пить глинтвейн зимой

Как передает агентство новостей «Москва», главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что глинтвейн нужно пить как лекарство — небольшими дозами и только для того, чтобы согреться.

По словам Евгения Брюна, алкоголь вообще нельзя смешивать со сладким и нагревать, так как в этом случае всасываемость напитка увеличивается в несколько раз.

Поэтому глинтвейн можно пить только в очень небольшом объеме, и только, когда человеку действительно холодно или он серьезно перемерз. Но даже в этом случае нужна строгая мера.

Также эксперт напомнил, что все люди обладают разной устойчивостью к алкогольным напиткам. У одних организм справляется с последствиями за пару дней, другие же испытывают последствия в течении нескольких недель.