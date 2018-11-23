Как уснуть всего за минуту

Бывает такое, что вы улеглись в кровать с твёрдым намерением заснуть, но сон как рукой снимает? Вы ворочаетесь в постели, пытаясь хотя бы задремать, но в голову лезут всевозможные мысли, отгоняющие сонливость? Если наутро вам не нужно подниматься рано, то можно занять себя чем-нибудь, но вот если на завтра назначена важная встреча или вам предстоит с утра садиться за руль, то выспаться непременно надо. Вот несколько способов, которые помогут вам быстрее погрузиться в сон.

1. Если вы точно решили заснуть пораньше, не наедайтесь за ужином. Впрочем, голодать тоже не стоит. Оптимальный вариант — устроить лёгкий перекус из зернового хлеба или салата. Также способствуют сонливость молоко, бананы и орехи.

2. Проветрите спальню и отрегулируйте обогреватель. Когда в комнате слишком жарко или холодно или не хватает кислорода, быстро заснуть не получится. Ускорить отход ко сну можно, задёрнув шторы, поскольку гормоны сна усиленно вырабатываются в темноте.

3. Найдите оптимальное бельё для сна. Если вы предпочитаете пижаму, то выберите материал и модель, в которой вам будет комфортно и которая не будет затруднять движений.

Смотрите ролик и узнайте трюк, с помощью которого вы заставите себя заснуть за минуту.