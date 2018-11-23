Как правильно питаться, чтобы сохранить память

Американские ученые провели исследование и выяснили, что если пять раз в день употреблять в пищу фрукты и овощи, то можно улучшить когнитивные способности у мужчин в случае возрастной деменции. Об работе специалистов из Гарвардского университета говорится в статье, опубликованной в журнале Neurology.

Как отмечается, научное исследование проводилось на протяжении долгих 20 лет, участниками которого стали свыше 27 000 человек. Эксперты замеряли объемы потребления пациентами фруктов и овощей, которые мужчины после 50 употребляли во время эксперимента. Когда испытуемым исполнилось 71, они ответили на различные вопросы, призванные определить уровень их когнитивных возможностей. Полученные данные показали, что между процессами снижения когнитивных способностей и питанием существует определенная связь.

В результате ученые пришли к выводу, что улучшить память помогут оранжевые и красные овощи и фрукты, а также зеленые листовые салаты и апельсиновый сок. Мужчины, которые регулярно употребляли овощи, на 34% реже жаловались на проблемы с мышлением, а те добровольцы, которые постоянно пили апельсиновый сок, на 47% меньше говорили о проблемах с потерей памяти.

При этом, по мнению специалистов, наиболее эффективным стало дробное питание, когда мужчины ели полезную пищу понемногу и пять раз в день.

Авторы вместе с тем подчеркивают, что полученные данные не говорят о том, что фрукты и овощи препятствуют потере памяти и когнитивных способностей, тем не менее определенная связь между этими процессами есть. Кроме того, ученые осознают недостаток эксперимента — отсутствие первичной оценки навыков. Однако так как все испытуемые относились к системе здравоохранения и получили профессиональное образование, ученые полагают, что они имели схожий уровень когнитивных функций.

Ранее шведские ученые выяснили, что улучшить память способно дыхание через нос. Оказалось, что оно помогает превратить события, случившиеся с нами в течение дня, в долговременные воспоминания.