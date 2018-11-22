В чем вред свинины для организма

Считается, что свинину есть вредно. Однако в чем именно состоит вред свинины для организма и неужели действительно стоит полностью исключить свиное мясо из своего рациона?

Из-за пристрастия к свинине можно заразиться гепатитом Е. Это вирусное заболевание, поражающее печень. В большинстве случаев его можно вылечить без риска для жизни. Однако этот тип гепатита крайне опасен для беременных женщин: согласно статистике, приведенной медицинским порталом Healthline, 25% будущих мам, заразившихся гепатитом Е, умирает на третьем триместре.

В декабре 2015 года немецкие исследователи опубликовали работу «Обнаружение вируса гепатита Е в сырых колбасах и печеночных колбасках в Германии». В ней доказывается, что минимум 1 из 5 колбас были заражены вирусом гепатита Е.

Также стоит учесть, свиньи являются переносчиками паразитов. В частности, из-за свиного мяса можно заразиться трихинозом. Это паразитарная болезнь, из-за которой появляется лихорадка, боли и кожная сыпь. В самых сложных случаях заболевание поражает внутренние органы и центральную нервную систему. Возбудителем трихиноза является паразитический круглый червь трихинелла. Человек заражается, когда ест зараженное личинками мясо.

Более того: в свинине содержатся бактерии, вызывающие иерсиниоз, острую кишечную инфекцию. Она сопровождается диареей, изжогой и острыми болями. Согласно исследованию, проведенному Американской академией неврологии в 1983 году, иерсиниоз может привести к неврологическим осложнениям при самых разных заболеваниях.

Итак, недаром иудеи и мусульмане решили отказаться от свинины: это мясо гораздо вреднее курицы или говядины. Разумеется, вы не умрете, если время от времени будете позволять себе свиную отбивную или котлету. Но лучше свести потребление свинины к минимуму, а также жарить или варить мясо до полной готовности: зачем лишний раз рисковать здоровьем?