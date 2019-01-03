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Привычки, сильно вредящие почкам 

Рамблер 1 час назад
Почки — орган парный, они входят в состав выделительной системы. Масса каждой почки — от 120 до 200 граммов, и за сутки они прокачивают через себя до 2 000 литров крови. Почки выводят из организма чужеродные соединения, токсины, избавляют нас от избытка различных веществ. У современного человека почки работают особо активно, ведь экологическая обстановка оставляет желать лучшего, и в организм попадает куда больше отравляющих соединений, чем ещё век назад. Чтобы почки служили безотказно, стоит обратить внимание на кое-какие привычки.
Одним из главных факторов, сокращающих жизнь почек, является хронический недосып. Специалисты отмечают, что сегодняшний ритм жизни способствует уменьшению времени сна. Однако именно во время сна мы восстанавливаемся, и короткий сон негативно отражается на состоянии организма, в том числе почек. А вот полноценный и длительный сон, напротив, способствует их оздоровлению и снижает вероятность появления патологий.
Сильно вредят почкам и препараты-анальгетики. Сейчас в нашем распоряжении масса медикаментов, купирующих боль. Зачастую мы не имеем времени сходит к врачу, чтобы выяснить причину возникновения той или иной боли, и попросту выпиваем таблетку для избавления от неприятных ощущений. Каждая таблетка наносит урон почкам, а если злоупотреблять болеутоляющими лекарствами, то почечная недостаточность не заставит себя ждать.
Посмотрите видео и узнайте, как ещё вы вредите своим почкам.
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