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Где в аэропорту можно подцепить вирус
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Где в аэропорту можно подцепить вирус 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos
Всем известно, что в местах скопления людей проще всего подхватить вирусную инфекцию. И к таким местам относятся не только, например, большие магазины или метро, но и аэропорты.
Специалисты утверждают, что вирус гриппа способен около двух суток совершенно безопасно для себя находиться практически на любых поверхностях и наносить вред здоровью людей. К чему же точно не стоит прикасаться, ожидая посадки на самолет?
Прежде всего, конечно, стоит избегать контакта с ручками дверей туалетов. Бактерии, способные нанести вред вашему здоровью, прекрасно там себя чувствуют и быстро размножаются.
Также не стоит без лишней необходимости прикасаться к различным поручням, подлокотникам кресел и витринам.
Опасными считаются и контейнеры для багажа, в которые просят складывать личные вещи при проходе через контрольные пункты.
Разумеется, контакты со многими этими поверхностями часто неизбежны. Чтобы обезопасить себя, стоит всегда иметь в доступе дезинфицирующие средства: специальные гели или антибактериальные салфетки.
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