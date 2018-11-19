Где в аэропорту можно подцепить вирус

Всем известно, что в местах скопления людей проще всего подхватить вирусную инфекцию. И к таким местам относятся не только, например, большие магазины или метро, но и аэропорты.

Специалисты утверждают, что вирус гриппа способен около двух суток совершенно безопасно для себя находиться практически на любых поверхностях и наносить вред здоровью людей. К чему же точно не стоит прикасаться, ожидая посадки на самолет?

Прежде всего, конечно, стоит избегать контакта с ручками дверей туалетов. Бактерии, способные нанести вред вашему здоровью, прекрасно там себя чувствуют и быстро размножаются.

Также не стоит без лишней необходимости прикасаться к различным поручням, подлокотникам кресел и витринам.

Опасными считаются и контейнеры для багажа, в которые просят складывать личные вещи при проходе через контрольные пункты.

Разумеется, контакты со многими этими поверхностями часто неизбежны. Чтобы обезопасить себя, стоит всегда иметь в доступе дезинфицирующие средства: специальные гели или антибактериальные салфетки.