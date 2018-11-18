Ученые рассказали, как нужно питаться для поддержания здорового веса

Для поддержания здорового веса большинству людей необходимо употреблять качественные продукты с низким содержанием сахара и очищенных злаков, пришли к выводу ученые из Гарвардской школы общественного здоровья им. Т. Х. Чана и Бостонской детской больницы. Об этом сообщает научный портал MedicalXpress.

Такой рацион способствует снижению риска развития хронических заболеваний, утверждают ученые.

Ученые опровергли тезис о том, что существует универсальное, подходящее для всех соотношение жиров к углеводам.

По их мнению, необходимо уделять внимание именно качеству питания. Исследователи рекомендуют заменять насыщенные жиры ненасыщенными, а также отдавать предпочтение цельным злакам и овощам вместо рафинированных углеводов.