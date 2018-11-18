Возможно ли уберечь себя от рака

Как уберечь себя от рака

Как известно, болезнь эта подступает почти незаметно, а если вы уже начали ее чувствовать, то, как правило, это говорит о том, что стадия уже довольно запущенная. Лучшее, что вы можете сделать для того, чтобы себя обезопасить — тщательнее и чаще следить за своим здоровьем.

Если рак является наследственным в вашей семье, то есть появлялся у родственников по первой линии (братьев, сестер или родителей) до 50 лет, для вас актуальны немного отличные от других советы. Вам необходимо посещать онколога и проходить специальные обследования ежегодно, это поможет вам предупредить возможную будущую болезнь, заранее обнаружить, например, папилломы или кисты, которые пока еще являются доброкачественными, но требуют удаления, чтобы не перерасти в последствие в рак.

Если рак миновал вашу семью, это все еще не гарантирует вам безопасность. Каждому человеку с 25-30 лет стоит регулярно (один раз в два года без острой необходимости) сдавать общий и биохимический анализы крови и посещать терапевта. Для девушек к этому списку еще прибавляется обязательное ежегодное посещение гинеколога и маммолога.

Раз в пять лет имеет смысл проводить колоноскопию и гастроскопию. Если ранее не возникает необходимости, начать можно с 35 лет. Также обязательно периодически проверять свои родинки у дерматолога. Если они по каким-то причинам вас беспокоят (чешутся, кровоточат, темнеют или светлеют) — обращайтесь к врачу незамедлительно.

После 40 лет все вышеперечисленное нужно делать чаще. Анализы стоит сдавать не реже, чем раз в год — проще предупредить болезнь, чем пытаться от нее избавиться.

Помимо своевременных походов к врачу и прохождения обследований, не забывайте о важности правильного питания и активного здорового образа жизни.