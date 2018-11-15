Ещё
Огуречный рассол способен нанести вред организму
Далее:
Читайте также:
Ещё

Огуречный рассол способен нанести вред организму 

Умная 4 часа назад
Фото: Умная
Огуречный рассол считается лучшим средством от тяжелого похмелья. Однако этот напиток способен нанести организму серьезный вред.
Главная опасность огуречного рассола — поваренная соль. Процентное соотношение соли в маринаде для огурцов очень высоко. Выпивая стакан огуречного рассола человек получает ударную дозу пересоленной воды, которая провоцирует задержку влаги в тканях и увеличивает объем крови. Это вынуждает сердце работать в усиленном режиме и «гонять» по венам дополнительный объем жидкости. У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями это может спровоцировать кризис. Также стоит избегать соленое и людям, которые перенесли инфаркты.
Пересоленная жидкость также влияет на почки и пищеварительную систему. Огуречный рассол категорически противопоказан пациентам с панкреатитом, почечных камнях, холециститом, гепатитом. Поскольку он только усугубляет ситуацию.
Тем, кто страдает от варикоза, также стоит избегать огуречного рассола. Задержка воды в организме приведет к тому, что ноги будут опухать сильнее, а вены значительнее увеличиваться в объеме.
Также нельзя забывать и об уксусе. Небольшие порции приносят здоровому организму пользу, однако в больших количествах уксус крайне вреден. Он сильно раздражает слизистую пищевода и желудка, а также повышает кислотность. Длительное употребление огуречного рассола может способствовать развитию гастрита, язвенной болезни и даже цирроза печени у человека.
Высокая концентрация соли и уксуса опасна также для эмали. Возможно потемнение и реминерализация эмали.
Умная: последние новости
Что произойдет, если не менять зубную щетку несколько месяцев Как быстро отличить простуду от гриппа Вазэктомия: какая может быть опасность для здоровья
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что происходит с мозгом во время смерти
Признаки того, что вы абсолютно здоровы14
Хеликобактер пилори: лечить или нет
Что превращает людей в пьяниц и алкоголиков?2
Ученые назвали пять факторов долголетия
Видео
Британка стала вечно «сварливой» из-за ветрянки
Новости
03:53
Найден способ избежать смерти от инфаркта
Новости Наука
01:00
Медики обнаружили новый орган человеческого тела
Новости
08:27
Опасные полезные привычки
ЗОЖ
05:37
Продукты, крадущие молодость
ЗОЖ
05:39
Правдивые факты об электронных сигаретах
ЗОЖ
10:06
Привычные продукты, которые могут отравить
ЗОЖ
10:48
Чем удивляет человеческое тело
Наука
10:03
Какие части тела могут исчезнуть в будущем
Наука
06:18
Привычки, которые напрасно считали полезными
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение