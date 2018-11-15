Ещё
Как диетическая газировка влияет на организм
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как диетическая газировка влияет на организм 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Некоторые производители газировки представляют линейку напитков для тех, кто сел на диету и хочет потреблять низкокалорийные продукты. Считается, что такие напитки содержат меньше сахара и, соответственно, меньше калорий. Но так ли это на самом деле?
Нужно отметить, что газировка с сахаром или без него содержит подсластители. В качестве заменителя сахара используется аспартам и ацесульфам калия.
Аспартам может быть связан с увеличением вероятности появления опухолей головного мозга, рака, пищевой аллергии, заболеваний печени и даже вызывает преждевременные роды. Также бразильское исследование показало, что этот компонент влияет на результаты ЭКО.
Ацесульфам калия в некоторых случаях может ухудшить когнитивную память и влиять на развитие плода.
В 2013 году Европейское агентство по безопасности продуктов питания признало эти пищевые добавки безвредными, а все претензии по поводу побочных эффектов были отклонены.
Ко всему прочему, в обычной газировке содержится 32 мг кофеина, когда в диетической газировке находится 41 мг.
Некоторые исследование показывают, что ранняя деменция может быть вызвана употреблением газировки. Один стакан сладкой газированной воды в день повышает риск болезни Альцгеймера и возникновение инсульта.
Несмотря на эти неутешительные результаты, дальнейшие исследования были отклонены, а диетическая газировка так и осталась на полках магазинов.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что происходит с мозгом во время смерти11
Признаки того, что вы абсолютно здоровы14
Хеликобактер пилори: лечить или нет56
Что превращает людей в пьяниц и алкоголиков?2
Ученые назвали пять факторов долголетия
Видео
Британка стала вечно «сварливой» из-за ветрянки
Новости
03:53
Найден способ избежать смерти от инфаркта
Новости Наука
01:00
Медики обнаружили новый орган человеческого тела
Новости
08:27
Опасные полезные привычки
ЗОЖ
05:37
Продукты, крадущие молодость
ЗОЖ
05:39
Правдивые факты об электронных сигаретах
ЗОЖ
10:06
Привычные продукты, которые могут отравить
ЗОЖ
10:48
Чем удивляет человеческое тело
Наука
10:03
Какие части тела могут исчезнуть в будущем
Наука
06:18
Привычки, которые напрасно считали полезными
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение