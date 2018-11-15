Как диетическая газировка влияет на организм

Некоторые производители газировки представляют линейку напитков для тех, кто сел на диету и хочет потреблять низкокалорийные продукты. Считается, что такие напитки содержат меньше сахара и, соответственно, меньше калорий. Но так ли это на самом деле?

Нужно отметить, что газировка с сахаром или без него содержит подсластители. В качестве заменителя сахара используется аспартам и ацесульфам калия.

Аспартам может быть связан с увеличением вероятности появления опухолей головного мозга, рака, пищевой аллергии, заболеваний печени и даже вызывает преждевременные роды. Также бразильское исследование показало, что этот компонент влияет на результаты ЭКО.

Ацесульфам калия в некоторых случаях может ухудшить когнитивную память и влиять на развитие плода.

В 2013 году Европейское агентство по безопасности продуктов питания признало эти пищевые добавки безвредными, а все претензии по поводу побочных эффектов были отклонены.

Ко всему прочему, в обычной газировке содержится 32 мг кофеина, когда в диетической газировке находится 41 мг.

Некоторые исследование показывают, что ранняя деменция может быть вызвана употреблением газировки. Один стакан сладкой газированной воды в день повышает риск болезни Альцгеймера и возникновение инсульта.

Несмотря на эти неутешительные результаты, дальнейшие исследования были отклонены, а диетическая газировка так и осталась на полках магазинов.