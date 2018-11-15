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Ученые рассказали, что кофе ухудшает потенцию
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Ученые рассказали, что кофе ухудшает потенцию 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
Британские ученые из Кембриджа рассказали, что растворимый кофе ставит мужскую потенцию под угрозу. Этот напиток полезен, но, если выпивать примерно пять чашек в день, это может привести к печальным последствиям для мужского здоровья.
Специалисты рассказали, что фитогормоны, содержащиеся в кофе, можно сравнить с женскими эстрогенами. Ни для кого не секрет, что эстрогены влияют отрицательно на мужской организм. Переизбыток этого гормона вызывает импотенцию, повышение тембра голоса, уменьшение мышечной массы, бесплодие, снижение либидо и ожирение. Ко всему прочему, такой же эффект может вызывать пристрастие к пиву.
Британские ученые рекомендуют употреблять 1-2 чашки молотого кофе в день. Если пить этот напиток в таком количестве, он, наоборот, укрепляет здоровье.
Также было доказано, что кофе снижает риск болезни Альцгеймера и уменьшает возможность развития розацеи. Кофе в умеренных количествах укрепляет сердечно-сосудистую систему, предотвращая развитие хронической аритмии.
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