Ученые рассказали, что кофе ухудшает потенцию

Британские ученые из Кембриджа рассказали, что растворимый кофе ставит мужскую потенцию под угрозу. Этот напиток полезен, но, если выпивать примерно пять чашек в день, это может привести к печальным последствиям для мужского здоровья.

Специалисты рассказали, что фитогормоны, содержащиеся в кофе, можно сравнить с женскими эстрогенами. Ни для кого не секрет, что эстрогены влияют отрицательно на мужской организм. Переизбыток этого гормона вызывает импотенцию, повышение тембра голоса, уменьшение мышечной массы, бесплодие, снижение либидо и ожирение. Ко всему прочему, такой же эффект может вызывать пристрастие к пиву.

Британские ученые рекомендуют употреблять 1-2 чашки молотого кофе в день. Если пить этот напиток в таком количестве, он, наоборот, укрепляет здоровье.

Также было доказано, что кофе снижает риск болезни Альцгеймера и уменьшает возможность развития розацеи. Кофе в умеренных количествах укрепляет сердечно-сосудистую систему, предотвращая развитие хронической аритмии.