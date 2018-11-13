Зима близко: как противостоять капризам природы

Зима близко: как метеозависимым людям противостоять капризам природы

Магнитные бури, дождь, ветер, резкие перепады давления — нелегкие испытания для людей, страдающих метеозависимостью. Если при малейших переменах погоды вы чувствуете головную боль, засыпаете на ходу, хотя накануне честно пытались выспаться, или раздражаетесь по всяким пустякам, скорее всего, вы излишне метеочувствительны. И у ваших недугов есть вполне объяснимые причины.

Педиатр с девятилетним стажем, старший врач Евгения Капитонова видит основной корень злоключений метеозависимых людей в их глубоком младенчестве и даже в периоде их пренатального развития.

— У некоторых деток метеозависимость проявляется с самого рождения. Малыши мучаются необязательно головными болями. Кишечные колики у них тоже могут быть следствием реакции на изменения погоды. Беспокойство и плач — как подтверждение этого дискомфорта. В подростковом возрасте, пубертатном периоде, начиная с 12 лет, метеозависимость выражается нередко в пониженном давлении и сопровождается головными болями. В этот период начинается половое созревание, происходит гормональная перестройка организма ребенка. Поэтому он становится более чувствительным к внешним раздражителям, в том числе к погодным изменениям. Отсюда и заметное снижение иммунитета. Такие дети, как правило, чаще болеют.

Среди основных причин возникновения метеозависимости Евгения Капитонова называет: угрозу прерывания беременности у матери, отягощенный акушерский анамнез, отягощенные роды (например, с длительным безводным периодом), гипоксию плода при родах. И проявившаяся гипервозбудимость у ребенка в дальнейшем как раз свидетельствует о перенесенных травмах. А потом проблемы продолжаются и во взрослом возрасте. К другой категории метеозависимых относятся люди, перенесшие травмы или приобретшие хронические заболевания, такие как атеросклероз, гипертония, гипотония, заболевания дыхательных путей.

— Без лекарственных препаратов многие метеозависимые не в силах обойтись. Однако нужно помнить и о немедикаментозных средствах. Детям и подросткам, да и их родителям я рекомендую в эти дни больше отдыхать, отказаться от жирной пищи, высыпаться, гулять больше, не нервничать и не пользоваться гаджетами. Маленьким игроманам электронные игрушки в эти дни категорически противопоказаны, — предупреждает Евгения Капитонова

Народная медицина советует метеозависимым тоже довольно простые способы улучшения самочувствия в непогоду:

— перед сном выпивать настой из зеленого чая с мятой (перечной или лимонной);

— валериана, розмарин, хмель обыкновенный хорошо успокаивают в виде спиртовой настойки;

— эфирные масла — лаванды, розмарина, сандалового дерева — хорошо успокаивают нервы и просто в виде ароматизаторов, и в качестве приятной добавки в воду во время приема ванны;

— хвойные ванны также способствуют приятному расслаблению нервов;

— целебные свойства цветков боярышника, травы пустырника, плодов шиповника раскроются с наибольшим эффектом для страдающих от метеозависимости в виде заваренных чаев;

— некрепкий чай с клюквой и лимоном, теплое молоко в сочетании с веточкой мяты помогут избавиться от головной боли.