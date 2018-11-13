Ученые рассказали о пользе чая

Всего одна чашка чая в день снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом рассказали ученые из Университета Западной Австралии.

Исследование длилось 23 года. В нем участвовали 53 тысячи человек. Примерно у 12 тысяч из них имелись болезни сердца.

Ученые сравнили их рацион питания и пришли к выводу, что употребление продуктов, содержащих около 500 миллиграммов флавоноидов снижает риск инсульта, инфаркта, заболевания периферических артерий и ишемической болезни сердца.

Флавоноиды — это растительные пигменты, которые, попадая в организм человека с пищей, изменяют активность многих ферментов.

Оказалось, что достаточное количество флавоноидов находится в чашке обычного чая. Но его можно заменить, к примеру, на горсть черники. Также надо учитывать, что курение и алкоголь разрушает химические соединения, поэтому стоит избавится от вредных привычек.

Риск сердечно-сосудистых заболеваний снижает не только употребление продуктов с содержанием флавоноидов, но и рыбий жир, в котором содержится этил-эйкозапентаеновая кислота.