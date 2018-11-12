Чем опасны поздние ужины

Специалисты Американской кардиологической ассоциации рассказали, чем опасны поздние ужины.

Еда после шести вредна не только для фигуры, но и для сердечно-сосудистой системы. Поздние приемы пищи нарушают биологический ритм, повышают уровень сахара в крови и вызывают повышенное давление.

Более 12 тысяч людей от 18 до 76 лет приняли участие в эксперименте. Оказалось, что любители поздно поесть подвержены на 19% больше развитию преддиабета, а также на 23% более склоны к заболеванию гипертонией. Ко всему прочему, эти люди ложатся гораздо позже, что тоже не является полезным для организма. Таким образом, они не только вредят себе поздними приемами пищи, но и недостаточным количеством сна.

Исследователи отмечают, что ночной ужин и поздний отход ко сну сильно сказываются на метаболизме человека. Стоит обратить внимание на собственный циркадный ритм.