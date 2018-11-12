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Чем опасны поздние ужины
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Чем опасны поздние ужины 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Специалисты Американской кардиологической ассоциации рассказали, чем опасны поздние ужины.
Еда после шести вредна не только для фигуры, но и для сердечно-сосудистой системы. Поздние приемы пищи нарушают биологический ритм, повышают уровень сахара в крови и вызывают повышенное давление.
Более 12 тысяч людей от 18 до 76 лет приняли участие в эксперименте. Оказалось, что любители поздно поесть подвержены на 19% больше развитию преддиабета, а также на 23% более склоны к заболеванию гипертонией. Ко всему прочему, эти люди ложатся гораздо позже, что тоже не является полезным для организма. Таким образом, они не только вредят себе поздними приемами пищи, но и недостаточным количеством сна.
Исследователи отмечают, что ночной ужин и поздний отход ко сну сильно сказываются на метаболизме человека. Стоит обратить внимание на собственный циркадный ритм.
Также недавно было проведено исследование учеными из Медицинской школы Гарварда, в ходе которого выяснилось, что люди, которые отдыхают в промежутке с 17:00 до 20:00 сжигают больше калорий, чем те, кто не делает этого.
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