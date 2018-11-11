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Чем грозит постоянное нахождение в соцсетях
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Ученые выяснили, чем грозит постоянное нахождение в социальных сетях 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
По словам ученых, постоянное нахождение в социальных сетях ухудшает благосостояние человека.
Ученые Мелисса Г. Хант, Рейчел Маркс, Кортни Липсон и Джордан Янг выяснили, что следствием постоянного нахождения в социальных сетях является чувство одиночества и депрессия. Об этом сообщает Guilford Press.
В исследовании приняли участие 143 человека. Их разделили на группы, одна из которых использовала Facebook, Instagram и Snapchat до 10 минут в день. Другие пользовались социальными сетями как обычно.
В результате эксперты выяснили, что у членов группы ограниченного использования значительно снизились чувство одиночества и депрессия по сравнению с другими участниками исследования.
Результаты этой работы показывают, что ограничение использования социальных сетей до 30 минут в день может привести к значительному улучшению благосостояния человека.
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