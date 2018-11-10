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Уличная шаурма как лотерея: стоит ли в нее играть
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Уличная шаурма как лотерея для организма: стоит ли в нее играть 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Роспотребнадзор провел массовую проверку точек продажи шаурмы в разных городах и выявил множество нарушений. А полезны такие блюда или вредны, телеканал «МИР 24» решил узнать у диетолога. На вопросы, которые касаются здоровья практически всех, ответила кандидат медицинских наук Римма Мойсенко.
— Вы сами любите шаурму?
Римма Мойсенко: Я люблю этот продукт, если он приготовлен моими собственными руками. В домашних условиях, разумеется. Я буду понимать, что это мясо можно использовать — куриное или отварное мясо говядины. Пусть будет различная зелень и классический армянский лаваш. Я не использую никаких соусов, это излишне. Тем более, что калорийность продукта при наличии соусов фактически утраивается. Та, шаурма, которая продается у нас в системе стрит-фуд, это некая лотерея для организма. Потому что мы не знаем о санитарно-гигиенических условиях, в которых готовят эту шаурму, из какого мяса, насколько оно свежее. Мы не знаем, какие использованы соусы, насколько они калорийны и что в них содержится, какой свежести овощи. Получается, мы покупаем кота в мешке.
— Один из героев нашего сюжета сказал, что заработал шаурмой гастрит. Некоторые ученые говорят, что, если есть шаурму два раза в неделю, это может привести к сердечнососудистым заболеваниям, атеросклерозу…
Римма Мойсенко: Мы до конца не понимаем, какого качества мясо предлагается. Это может быть, по сути, просто чистый жир, элементы остатков еды, которая, возможно, была испорчена и приправлена глутаматом натрия, чтобы восстановить цвет и вкус мяса.
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