Чем опасна минеральная вода

Принято считать, что минеральная вода всегда полезна. Но так ли это на самом деле?

Всю минеральную воду, представленную на рынке, можно разделить на три вида в зависимости от содержания солей.

В столовой минеральной воде содержится не более одного грамма солей на литр. Ее можно пить в любых количествах и использовать для приготовления пищи.

Лечебно-столовая минеральная вода содержит до 10 граммов солей на литр. На ней уже нельзя готовить, но пить все еще можно, правда в ограниченном количестве, а не всякий раз, когда захочется пить. Она свободно продается в продуктовых магазинах, но перед ее употреблением лучше посоветоваться со специалистом.

В лечебной минеральной воде содержится более 10 граммов солей на литр, пить ее можно только в строго рекомендованных дозировках по показаниям.

При бесконтрольном употреблении лечебной и лечебно-столовой минеральной воды могут возникнуть такие неприятные симптомы, как хруст в суставах, бессонница, вялость и состояние разбитости.

Углекислый газ, соли и минералы, содержащиеся в воде, могут нарушить функции желудка, желчного пузыря, почек и мочевого пузыря. Особенную опасность представляют соли натрия для тех, кто страдает нефритом, гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, сопровождающимися отеками.

Внимательно читайте этикетки и не забудьте проконсультироваться с лечащим врачом.