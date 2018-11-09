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Чтобы не заболеть диабетом, нужно ужинать до 18.00
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Ученые: желающим не заболеть диабетом нужно ужинать до 6 вечера 

ИД «Собеседник» 12 часов назад
Фото: ИД "Собеседник"
Ученые определили наилучшее время для ужина у тех, кто хотел бы избежать диабета и повышенного артериального давления.
До сих пор в научном мире ведутся споры о том, какое время является наиболее подходящим для последнего приема пищи в течение дня. Новое исследование показало, что если человек ужинает слишком поздно, то это может приводить к повышению артериального давления и преддиабету.
Ученые из Колумбийского университета также выяснили, как этот риск можно снизить. Проанализировав большой объём данных по 12 тысячам жителей Америки в возрасте от 18 до 76 лет, ученые установили, что почти половина этих людей принимала более 30% суточного объема калорий после 6:00 вечера. Из-за этого риск развития повышенного артериального давления у них увеличивался на 23%, а вероятность возникновения преддиабета вырастала на 19%.
Каждые дополнительные 20 калорий, полученных после 6:00 вечера, были связаны с более высоким уровнем резистентности к инсулину, который может приводить к диабету. При этом никакой связи между временем приема пищи и ожирением установлено не было.
Следовательно, людям рекомендуется плотно ужинать до 6:00 вечера. По крайней мере, это касается употребления основного количества калорий в течение дня. Для среднестатистического взрослого человека их рекомендованная суточная доза, напомним, составляет 2 000 калорий.
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