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Орехи помогают улучшить здоровье
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Орехи помогают улучшить здоровье 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Исследования показали, что горстка орехов в день может значительно повысить уровень вашего здоровья, а также уменьшить риск ожирения, болезней сердца и диабета.
Для ежедневного рациона подойдет арахис, грецкие орехи, кешью, пекан и любой другой сорт орехов. В такой пище много ненасыщенных жиров, которые позволяют контролировать уровень сахара, инсулина и холестерина. Ко всему прочему, в орехах содержится много клетчатки, минеральных веществ, фолиевой кислоты, которая очень важна для хорошего развития иммунной системы, калия, магния и витамина Е.
В современном мире взрослый человек набирает полкило в год. Это происходит из-за неправильного питания и замедленного обмена веществ. Конфеты, фастфуд и мясо сильной прожарки можно заменить орехами. Такой рацион поможет сохранить баланс в организме и оставаться в форме.
"30 грамм орехов в ежедневном рационе вместо вредной пищи помогут предотвратить постепенное увеличение веса во взрослом возрасте", — рассказал диетолог Гарвардской школы общественного здравоохранения Кюсиано Ли.
Также специалисты отмечают, что бразильские орехи надолго оставляют чувство сытости.
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