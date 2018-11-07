Орехи помогают улучшить здоровье

Исследования показали, что горстка орехов в день может значительно повысить уровень вашего здоровья, а также уменьшить риск ожирения, болезней сердца и диабета.

Для ежедневного рациона подойдет арахис, грецкие орехи, кешью, пекан и любой другой сорт орехов. В такой пище много ненасыщенных жиров, которые позволяют контролировать уровень сахара, инсулина и холестерина. Ко всему прочему, в орехах содержится много клетчатки, минеральных веществ, фолиевой кислоты, которая очень важна для хорошего развития иммунной системы, калия, магния и витамина Е.

В современном мире взрослый человек набирает полкило в год. Это происходит из-за неправильного питания и замедленного обмена веществ. Конфеты, фастфуд и мясо сильной прожарки можно заменить орехами. Такой рацион поможет сохранить баланс в организме и оставаться в форме.

"30 грамм орехов в ежедневном рационе вместо вредной пищи помогут предотвратить постепенное увеличение веса во взрослом возрасте", — рассказал диетолог Гарвардской школы общественного здравоохранения Кюсиано Ли.

Также специалисты отмечают, что бразильские орехи надолго оставляют чувство сытости.