Ученые назвали продукты, замедляющие старость

Отличная новость для всех любителей десертов. Группа ученых из Университета Эрлангена — Нюрнберга в Германии определила, что чай, кофе, вино и шоколад, благодаря своим гидрохинонам, способны замедлить процесс старения. Результаты исследований опубликованы на портале Phys.org.

Гидрохиноны указанных продуктов в сочетании с цинком предотвращают окислительный процесс, имитируя ферменты супероксиддисмутазы.

Поэтому они способны защищать от супероксида, который образуется в результате дыхания клетки и разрушает биомолекулы человеческого тела. Что, в свою очередь, и запускает процессы деградации.