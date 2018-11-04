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Ученые назвали продукты, замедляющие старость
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Ученые назвали продукты, замедляющие старость 

Рамблер 3 часа назад
Фото: pixabay.com
Отличная новость для всех любителей десертов. Группа ученых из Университета Эрлангена — Нюрнберга в Германии определила, что чай, кофе, вино и шоколад, благодаря своим гидрохинонам, способны замедлить процесс старения. Результаты исследований опубликованы на портале Phys.org.
Гидрохиноны указанных продуктов в сочетании с цинком предотвращают окислительный процесс, имитируя ферменты супероксиддисмутазы.
Поэтому они способны защищать от супероксида, который образуется в результате дыхания клетки и разрушает биомолекулы человеческого тела. Что, в свою очередь, и запускает процессы деградации.
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