Почему нельзя спать дольше необходимого

Все в один голос твердят: «Нужно высыпаться, чтобы быть молодыми/красивыми/здоровыми…». Но сколько нужно спать для такого эффекта и что будет, если переспать?

Зачастую из-за свободного времени человек слишком расслабляется и начинает злоупотреблять сном, растягивая это до 12 часов. Это не способствует лучшему самочувствию, вот почему:

Головные боли

Проблема сразу появляется у тех, кто склонен к головным болям. Особенно часто это встречается на выходных, когда неожиданно мы даем себе поспать на 2-5 часов больше. Это происходит из-за того, что избыток сна влияет на нейромедиаторы — проводники между нервными клетками головного мозга и на уровень серотонина — гормона счастья.

Быстрое накопление жиров

Наблюдения ученых показали, что люди, спящие больше 9 часов в сутки, подвержены риску ожирения больше на 20%, чем те, кто не превышает 8 часового сна. Причина в том, что активность организма снижается на целый час, что достаточно много. Но недосыпание, как ни странно, вызывает такие же последствия.

Депрессия

Обычно депрессивные состояния ассоциируются с бессонницей, но это действует и в обратную сторону. Как было сказано выше, серотонин перестает вырабатываться, а длительный сон вызывает наутро усталость и подавленность. Чем дольше мы продолжаем «высыпаться», тем сильнее охватывает депрессивное расстройство.

Болезни сердца

Исследования с участием 70 тысяч женщин показали, что 9-11 часовой сон часто сопровождается болезнями сердца. Проблема была выявлена у почти половины женщин, которые спят больше 8 часов. В 21 веке проблема с сердцем становится одной из главных причин смертности в наше время. Более того, именно женщины склонны к длительному сну, мужчины же в основном не пересыпают.

Сколько же нужно спать?

Исходя из этих пунктов, взрослому человеку не нужно спать больше 7-8 часов в день. Немаловажно соблюдать гигиену сна: вставать и ложиться в одно время, следить за состоянием матраса, проветривать комнату и не пить напитки с кофеином на ночь. Можно капать на подушку пару капель эфирных масел для лучшего сна, например, лаванду.