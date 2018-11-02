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Что будет с организмом, если есть авокадо
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Что будет с организмом, если есть авокадо 

Рамблер 9 часов назад
В нашей стране об авокадо узнали относительно недавно, но вот в южных регионах эти плоды едят часто. Его нежная мякоть по вкусу напоминает смесь сливочного масла и зелени, и иногда имеет лёгкий привкус орехов. Но приятный вкус — это лишь одно из достоинств авокадо. Этот плод имеет высокую питательную ценность, содержит массу полезных веществ и витаминов и является мощным антиокидантом. И вот что будет с вашим организмом, если вы введёте в рацион авокадо.
1. Вам будет проще худеть. Мякоть авокадо содержит много жиров, поэтому довольно калорийна. Но в ней много и клетчатки, а благодаря этому после съеденного авокадо чувство голода не посетит вам несколько часов. А вот полиненасыщенные кислоты, которые тоже содержатся в мякоти. Стимулируют процесс переработки жиров, что способствует избавлению от лишнего веса.
2. Вы защитите зрение. Авокадо — источник каротиноидов, которые предотвращают заболевания глаз. Кстати, каротиноиды стимулируют и работу эндокринной системы.
3. У вас снизится уровень холестерина. Содержащиеся в мякоти фолаты активно борются с отложениями на стенках сосудов и предотвращают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
4. Вы не будете страдать от гипертонии. За счёт повышенного содержания калия и магния авокадо понижает давление, так что он рекомендуется при повышенном давлении.
Как авокадо влияет на печень, помогает ли авокадо сохранить память и что происходит с иммунитетом при ежедневном употреблении плодов, узнайте из видео.
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