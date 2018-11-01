5 мифов о здоровом образе жизни

Здоровый образ жизни сейчас вести модно. Люди отказываются от вредных привычек, стараются правильно питаться и занимаются спортом. Но при этом многие все еще следуют некоторым рекомендациям, которые совершенно не работают на благо здоровью.

Тренировки по утрам более эффективны

На самом деле, время, когда вы занимаетесь спортом, значения не имеет. Эффект от тренировок днем, утром и вечером одинаковый. Другое дело, что утренняя зарядка помогает получить заряд бодрости и набраться сил перед предстоящим трудовым днем.

Если занимаешься спортом, можно не особенно ограничивать себя в еде

Можно проводить целые дни на беговой дорожке и ни на шаг не приблизиться к заветной цели обрести красивую фигуру, если после тренировки вы расслабляетесь в буфете с кусочком пиццы или тортика. 80% успеха в похудении зависит от правильного и сбалансированного питания. К тренировкам обязательно стоит добавить полезную пищу.

Стройность помогут обрести силовые упражнения

Сжечь жир силовым упражнениям не под силу, их прерогатива наращивать мышцы. Для начала начните придерживаться сбалансированной диеты и сделайте упор на аэробные упражнения.

Детокс диеты — важная составляющая ЗОЖ

Вовсе нет. Наш организм оснащен эффективной системой очистки от токсинов, главную роль в которой играют печень и почки. Без специальной диеты вполне можно обойтись.

Для утоления жажды лучше делать выбор в пользу спортивных напитков

Не попадайтесь на уловки рекламодателей. Польза таких напитков весьма сомнительна: многие из них содержат в своем составе, например, сахар.