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Чем опасен удар по печени
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Чем опасен удар по печени 

Рамблер 6 часов назад
Человеческое тело обладает внушительной силой и выносливостью, однако некоторые органы уязвимее прочих. Так, удар по печени с трудом вынесет даже подготовленный и физически развитый человек. Получив удар в эту область, человек моментально начинает испытывать сильнейшую боль. Боксёр, отправленный в нокаут таким ударом, зачастую не может восстановиться в течение 10 минут, что уж говорить об обычном человеке. Почему же именно печень так беззащитна?
Всё дело в том, что печень — орган многофункциональный, она выполняет примерно 500 функций, она очищает кровь от попавших в организм ядов и аллергенов. В печени производится и желчь, без которой мы не смогли бы переваривать пищу. Если работа печени прекратится, то уже через несколько часов наступит интоксикация и смерть. Однако природа позаботилась о защите этого важного органа: при повреждениях печень способна самовосстанавливаться. Мало того, при удалении 80 процентов печени она продолжает функционировать с прежней эффективностью, а при правильном лечении восстанавливает почти полностью. Но почему же она не может вынести физическое воздействие и что чувствует человек, которого ударили в эту область? Смотрите видео и узнайте, почему к печени надо относиться с особым вниманием.
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