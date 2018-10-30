Привычки, которые могут покалечить

Ежедневно мы совершаем обычные действия и едим привычную еду. Между тем, кое-какие наши повседневные занятия угрожают здоровью, а некоторые привычки и вовсе приближают смерть.

1. Употребление рыбы. Врачи настоятельно рекомендуют есть рыбу как можно чаще, но не всякая рыба полезна. Некоторые виды, которые разводят искусственно, содержат ртуть, пестициды и вредные вещества. Если такая рыба будет постоянно присутствовать на столе, проблем со здоровьем не избежать.

2. Выбор в пользу фаст-фуда. О том, что такие блюда вредны, не говорит только ленивый. Чрезмерное содержание в них жиров и консервантов угрожает здоровью, однако есть и другая. Упаковка для фаст-фуда производится из низкокачественных материалов и может содержать канцерогенные вещества, что вряд ли добавляет им пользы.

3. Обед за рабочим столом. Многие стараются перекусить побыстрее и не тратить время на полноценный обед, поэтому едят за рабочим столом. Это не лучшая идея: исследования показывают, что на поверхности стола обитают сотни тысяч бактерий, которые через продукты с лёгкостью перебираются в организм человека.

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