Ещё
Привычки, которые могут покалечить
Далее:
Читайте также:
Ещё

Привычки, которые могут покалечить 

Рамблер 13 часов назад
Ежедневно мы совершаем обычные действия и едим привычную еду. Между тем, кое-какие наши повседневные занятия угрожают здоровью, а некоторые привычки и вовсе приближают смерть.
1. Употребление рыбы. Врачи настоятельно рекомендуют есть рыбу как можно чаще, но не всякая рыба полезна. Некоторые виды, которые разводят искусственно, содержат ртуть, пестициды и вредные вещества. Если такая рыба будет постоянно присутствовать на столе, проблем со здоровьем не избежать.
2. Выбор в пользу фаст-фуда. О том, что такие блюда вредны, не говорит только ленивый. Чрезмерное содержание в них жиров и консервантов угрожает здоровью, однако есть и другая. Упаковка для фаст-фуда производится из низкокачественных материалов и может содержать канцерогенные вещества, что вряд ли добавляет им пользы.
3. Обед за рабочим столом. Многие стараются перекусить побыстрее и не тратить время на полноценный обед, поэтому едят за рабочим столом. Это не лучшая идея: исследования показывают, что на поверхности стола обитают сотни тысяч бактерий, которые через продукты с лёгкостью перебираются в организм человека.
Чем вредна зубная нить, почему не стоит злоупотреблять соками и как вредит поза «нога на ноге», узнайте из видео.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что такое медицинский туризм1
Что нужно знать об артериальном давлении
Ученые рассказали, где опасно хранить телефон
Почему возникает цистит и как его вылечить1
Чем пахнут болезни: диагноз по запаху6
Видео
Британка стала вечно «сварливой» из-за ветрянки
Новости
03:53
Найден способ избежать смерти от инфаркта
Новости Наука
01:00
Медики обнаружили новый орган человеческого тела
Новости
05:14
Привычки, которые могут покалечить
ЗОЖ
04:01
4 способа помочь организму справиться с простудой
Болезни и лекарства
06:12
Названа неожиданная опасность курящих мужчин
Новости
02:54
Развеяны мифы о средствах для профилактики простуды
Болезни и лекарства
03:35
Эксперты рассказали о плюсах жирного сыра
ЗОЖ
01:17
Назван новый способ продлить жизнь
Новости
08:20
Мыть курицу проточной водой опасно для здоровья
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение