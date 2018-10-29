Ученые назвали продукты, предотвращающие рак

Французские ученые утверждают, что употребление органической пищи снижает риск заболевания раком. Результаты проведенного исследования были опубликованы в издании JAMA Internal Medicine.

Многие люди по всему миру обеспокоены тем, что пестициды и антибиотики, используемые в сельском хозяйстве, могут нанести ущерб здоровью. В связи с этим было проведено исследование, которое показало, что употребление органической пищи уменьшает риск заболевания раком на 25%.

70 тысяч испытуемых были разделены на четыре группы в зависимости от уровня употребления органических продуктов в их рационе. Также учитывались и прочие факторы, влияющие на развитие онкологии.

Выяснилось, что группа, которая чаще всего употребляла в пищу органические продукты, подвержена заболеванию раком меньше, чем все остальные. Однако такая диета не влияет на развитие рака кишечника и простаты.

"После окончательного подтверждения результатов, такая диета может стать одной из главных составляющих в борьбе с раком" — рассказывает ведущий специалист Юлия Бодри.

Органическая продукция — это фермерские продукты, которые производятся без добавления пестицидов, синтетических минеральных удобрений, регуляторов роста и искусственных пищевых добавок.