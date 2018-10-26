Почему у здоровых людей может случиться инсульт

Ученые объяснили, по какой причине у здоровых людей может случиться инсульт

Семь лет понадобилось ученым, чтобы выяснить, как связаны между собой здоровый образ жизни и риск внезапного инсульта. В исследование приняли участие более 300 тысяч пациентов в возрасте от 40 до 73 лет «Образ жизни является важным фактором, влияющим на риск развития инсульта. Полученные данные свидетельствуют, что соблюдение здорового образа жизни — в том числе отказ от курения, снижение риска диабета, регулярная физическая активность и здоровое питание — существенно снижает риск развития инсульта. Можно предположить, что здоровый образ жизни ослабляет генетическую предрасположенность к инсультам», — цитирует «360» источник.

К слову, ни у одного из участников эксперимента не было зафиксировано инсульта или сердечного приступа. Все участники исследования были приверженцами здорового образа жизни.

Ранее "СП" писала, что шведские ученые из Готенбургского университета в ходе научных изысканий установили, что Ежедневные прогулки на свежем воздухе снижают вероятность инсульта.