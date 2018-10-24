Ученые назвали продукты, приближающие смерть

Ученые выяснили, что фруктовые соки могут больше навредить, чем принести пользу. Об этом сообщил портал usolie.info. В ходе исследований выяснилось, что два стакана сока в день повышают риск появления сердечно-сосудистых заболеваний. Так получается из-за высокой концентрации сахара в жидкости. Поэтому лучше употребить фрукты в первозданном виде, чем съесть их после обработки.

Второе место заняли напитки с добавлением сахара, стоящие на полках магазинов. Чрезмерное употребление такого продукта может привести к сахарному диабету и гипертонии.

Рекомендуется снизить употребление мучных изделий, макарон, белого риса и хлопьев для быстрых завтраков. По словам экспертов, в них отсутствует клетчатка. Без клетчатки уровень глюкозы начинает стремительно расти. Это не совсем хорошо для организма.

Во время покупки сухих завтраков нужно проверить, чтобы уровень содержания клетчатки бы не ниже 3 граммов на 100 грамм продукта.

Удивительно, но злаковые батончики оказались не такими полезными, как мы считали. Дело в том, что из-за многочисленных добавок вроде шоколада, карамели и сиропа, уровень сахара в них становится значительно выше.

В заключение они добавили, что все эти продукты богаты "быстрыми" углеводами. Если употреблять их ежедневно, то на треть повышается риск смерти от сердечных приступов или инсультов в течение семи лет.