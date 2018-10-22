5 поводов проверить глаза

Как часто тебе приходится прищуриваться, чтобы разглядеть мелкие детали или прочитать печатный текст? Нужно ли тебе напрягать зрение, чтобы получше увидеть изображение на экране телевизора? Серьезные заболевания глаз начинаются с незначительных изменений в зрении, если их игнорировать, то в один момент можно услышать страшный диагноз — катаракта, инсульт и даже рак. Комплексный осмотр глаз специалистом должен производиться как минимум один раз в два года, а при появлении этих опасных симптомов идти ко врачу нужно незамедлительно.

Световые пятна и паутинки перед глазами

В задней части глазного яблока расположено стекловидное тело, по своей консистенции оно напоминает яичный белок. По мере старения человека стекловидное тело становится более жидким, в нем образуются прозрачные уплотнения, которые создают эффект паутинок или световых пятен перед глазами. Если ты столкнулся с таким явлением ару раз за всю жизнь, то не стоит беспокоиться, но если такое происходит систематически, то нужно срочно запланировать визит к окулисту. Так проявляются повреждения сетчатки глаза и кровеносных сосудов, крупные пятна могут указывать на отслойку сетчатки, без лечения она приводит к полной слепоте.

Жжение в глазах

Если ты чувствуешь, что твои глаза горят, значит имеет место воспаление или сильное раздражение. Жжение также может быть вызвано микроскопическими клещами, живущими на веках, при своевременном обнаружении от них будет просто избавиться при помощи теплой воды и детского шампуня. Воспаление и инфекции не лечатся так просто, потребуется комплексное терапевтическое воздействие. Наименее опасная причина жжения в глазах — это фотокератит, когда раздражение происходит по причине отражения солнечного света от блестящей поверхности. Такое состояние проходит само собой или с использованием специальных капель.

Покраснение и сухость в глазах

Покраснение говорит о раздражении и расширении кровеносных сосудов. Сосуды могут расшириться по ряду причин — механическое или химическое воздействие, как бывает, когда человек режет лук, а также аллергические реакции. Покраснение может возникнуть по причине сухости, если глаза не производят необходимое количество слезной жидкости. Если сухость глаз обретает хронический характер, то офтальмологи назначают средства-заменители слезы.

Все может быть намного серьезнее, если краснота приходит как следствие аутоиммунного расстройства, в такой ситуации потребуется особая терапия.

Новое пятнышко на глазу

Появление новых пятнышек на радужной оболочке глаза происходит крайне редко, поэтому данный симптом нельзя игнорировать. Едва заметное пятнышко может быть признаком меланомы или опухоли, особенно если его появление сочетается с размытостью зрения или двоением в глазах.

Двоение в глазах

Двоение в глазах без других признаков говорит о том, что мышцы глаза перестали быть подстроенными друг под друга. Если двоится только в одном глазу, то это указывает на проблемы с сетчаткой, вплоть до катаракты. Мышечный дисбаланс устраняется при помощи лазерной хирургии. Двоение в глазах возникает и при неврологических заболеваниях, в таких симптомах может проявляться опухоль в головном мозге или инсульт.