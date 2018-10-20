Какой вред женщине может принести плавание

Плавать в бассейне не только приятно, врачи многих специализаций советуют своим пациентам заниматься этим видом спорта. Частые простудные заболевания? Лишний вес? Ранний целлюлит? Дряблые мышцы? Шейный остеохондроз? Боли в спине? Займитесь плаванием и постепенно все проблемы исчезнут. Вот только мало кто предупреждает, что регулярные и активные посещения бассейна, тем не менее, наносят вред, и чаще всего, женщинам.

Плавание брассом

Профессиональные спортсмены, занимающиеся плаванием, должны считаться самыми здоровыми людьми. В процессе водных тренировок у человека задействованы практически все группы мышц тела, и при этом из-за плотности воды они не испытывают особых физических нагрузок, способных нанести им травмы. И все-таки врачи из Департамента спортивной медицины Олимпийского тренировочного центра США в Лейк-Плэсиде заявляют, что все это далеко не так. Например, у спортсменов, более чем четыре дня в неделю занимающихся таким видом плавания, как брасс, постоянно наблюдаются головные и шейные боли. А все потому, что при периодичном и резком закидывании головы вверх происходит перегрузка в шейном отделе позвоночника. Кровеносные сосуды внутри позвонков в этот момент кратковременно пережимаются. Это никак не влияло бы на поступление крови в головной мозг, если происходило бы однократно, или по крайней мере редко. Но ежедневные тренировки на протяжении нескольких лет способы нанести серьезный вред кровотоку и работе головного мозга, поэтому американские врачи пристально изучают этот вопрос. Другая проблема касается спортсменок-женщин. У профессионалов многих видов спорта по разным причинам наблюдается первичное бесплодие. Однако среди всех пловчих, именно у женщин, обладающих спортивными достижениями в плавании брассом, американские врачи чаще всего диагностируют бесплодие и другие нарушения в работе половой системы. Это связно с тем, что во время интенсивного движения в воде, поясница спортсменки активно прогибается. Позвонки, двигаясь по направлению к крестцу, по-очереди, кратковременно пережимают кровяной и лимфатический протоки, расположенные в позвоночном столбе. Именно такие негативные, но увы, частые и постоянные воздействия на кровоток в области малого таза приводят к возникновению женских проблем.

Усиленная вентиляция легких

Многие врачи-пульмонологи уверены, что плавание способствует активному оздоровлению легких. Их постоянная и усиленная вентиляция во время движения в воде, делает легочные сосуды более прочными. С этим невозможно не согласится, но при этом возникают другие проблемы. Сотрудники Минского областного диспансера спортивной медицины заявляют, что большинство профессиональных пловцов постоянно сталкиваются с повреждением капилляров альвеол. Спортивными врачами многих стран установлено, что дыхание под давлением более сорока миллиметров водного столба негативно воздействует на легочные капилляры. Когда спортсмен плывет кролем или брассом и, опустив голову в воду, выдыхает в нее углекислый газ, то в легких поднимается давление выше ста миллиметров водного столба. При этом огромное количество пузырьков воздуха как раз и попадает в капилляры альвеол, а затем из-за длительного нахождения там, углекислота разъедающе воздействует на их тонкие стенки. Специалисты из Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья также предупреждают, что у девочек, постоянно занимающихся плаванием, усиленная вентиляция легких отрицательно влияет на формирование фигуры. В период полового созревания, когда происходит становление конституции тела, активная работа легких с регулярным использованием их максимального объема, способствует увеличению грудной клетки. В совокупности с развитием мышц рук, постоянно задействованных в плавании, у девочек происходит общее расширение плечевого пояса и фигура в целом приобретает мужские очертания. Однако, следует отметить, что это касается юных спортсменок, уделяющих водным тренировкам минимум четыре дня в неделю, то есть готовящихся стать профессиональными пловцами. В сфере любительских посещений бассейна такая тенденция у девочек и девушек обычно не наблюдаются.