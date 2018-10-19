Как питаться людям с мочекаменной болезнью

Врачи назвали диету для людей с мочекаменной болезнью

На протяжении многих лет медики советовали пациентам, страдающим мочекаменной болезнью, сократить потребление продуктов с содержанием кальция. Это казалось вполне логичным: ведь более 90% камней содержат кальций. Однако современные исследования доказали, что такие рекомендации на самом деле были ошибочными.

В начале 90-х годов ученые из Гарвардского университета в течение пяти лет наблюдали за самочувствием здоровых мужчин-добровольцев. Исследователи с удивлением обнаружили, что потребление продуктов, богатых кальцием, вовсе не увеличивают риск мочекаменной болезни, а, напротив, снижают его.

Исследования были продолжены. И уже в середине 2000-х годов специалисты пришли к выводу, что пациентам, страдающим мочекаменной болезнью, вполне подходит система питания DASH (диета для гипертоников). В рацион предлагают включать много фруктов, овощей, орехов и бобовых, также стоит употреблять больше цельного зерна и обезжиренных молочных продуктов. А вот продукты с высоким содержанием натрия, а также подслащенные напитки и красное мясо из меню следует исключить.

Но есть и более простые рекомендации, которых советуют придерживаться пациентам с мочекаменной болезнью. Например, специалисты Американской урологической ассоциации: пейте побольше жидкости (минимум 2,5 л воды в день), потребляйте меньше соли (в идеале — до 2300 мг в день) и ешьте продукты, богатые кальцием.