5 ошибок, которые приведут к проблемам со спиной

5 непростительных ошибок, которые приведут к проблемам со спиной

Проблемы со спиной подстерегают незаметно, причем в самое неподходящее время. Виной всему — типичные ошибки, которые совершает практически каждая. Мы собрали самые распространенные привычки, которые мешают спине оставаться здоровой и служат причиной возникновения болей. В особой зоне риска — женщины.

1. Дамские сумки

Приверженность наших девушек к огромным сумкам несет в себе серьезную угрозу здоровью спины. Понятна необходимость все свое носить с собой, неважно, пригодится оно или останется только тяжелой ношей. Однако такой перегруз может стать причиной болей в спине, нарушения осанки. Для того чтобы решить проблему, оставьте в сумке только то, чем действительно пользуетесь в течение дня. Альтернативой может стать рюкзак — и осанку выпрямит, и спину разгрузит. Если носить его правильно — на двух плечах, а не на одном, отрегулировав так, чтобы он плотно прилегал к лопаткам, а не болтался на пояснице — рюкзак станет добрым помощником для вас и вашей спины.

2. Неправильно организованное пространство в доме

Ежедневные домашние заботы в виде мытья посуды, приготовления обеда или глажки белья, тяжелые пакеты с продуктами — беспощадны к нашей спине. И тут опять в зоне риска женщины, так как на их плечах, а вернее, спинах чаще всего оказываются заботы о домашнем хозяйстве. Как итог — частые обращения к ортопедам по поводу болей в спине, нарушение осанки и сопутствующие проблемы.

Необходимо помнить, что окружающая обстановка дома должна быть идеально подстроена под вас. Высота стола, мойки, гладильной доски должна быть подогнана под ваш рост. Идеальна в этом плане мебель с регулируемыми ножками.

3. Неправильно подобранная повседневная обувь

Мода диктует нам постоянные новшества, которые идут вразрез с понятиями о здоровой спине. Очарованные красивыми туфлями на высокой шпильке в магазине, новыми трендами моды, женщины порой забывают о прямой связи качества обуви и осанки. Высокие шпильки, так же как и абсолютно плоская подошва, дает большую нагрузку на позвоночник. Вес неправильно распределяется, в итоге ненужная нагрузка переходит на спинные мышцы. На роль повседневной такая обувь не годится.

На каждый день выбирайте обувь на устойчивом каблуке до 3-4 см, а босоножки и другую летнюю обувь выбирайте с ремешками, которые плотно удерживают носок и пятку.

4. Модная одежда, стесняющая движения

Жертвы модных тенденций, люди, отдающие предпочтение узкой одежде, тоже рискуют получить проблемы со спиной. Юбка-карандаш, зауженное книзу платье, джинсы-скинни, которые носят сейчас и мужчины, заметно ограничивают свободу движений и нарушают кровообращение. Скованные такой одеждой мышцы спины в течение дня могут спровоцировать боли в спине.

Важным вопросом для женщин остается коррекционное белье, которое сильно сжимает мышцы, нарушая кровообращение в них. ‎ При выборе повседневного бюстгальтера стоит учитывать комфорт и собственное здоровье, а не только красоту. Лучше выбирать белье, не стесняющее движений.

5. Сон

Жесткость матраса в этой ситуации играет большую роль. Он не должен быть слишком мягким, выбирайте умеренно жесткий.

Неудобная поза для сна вкупе с неправильным матрасом не только мешает нам выспаться, но может вдобавок спровоцировать боли в спине. Чтобы не допустить этого, позаботьтесь заранее о правильной гигиене сна, чтобы хорошо отдохнуть могли не только вы, но и ваша спина.