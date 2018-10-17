Как пять минут бега спасают сердце

Хорошие новости для всех бегунов: вы все делаете правильно. Плохая новость для вечных «завтраначинающих»: риск инфаркта и прочих сердечных болезней растет каждую минуту.

Новое исследование, опубликованное в Журнале Американской коллегии кардиологов ясно показывает: даже пять минут активного бега в день до минимума снижает риск смертельных пороков сердца.

В исследовании участвовали 55 000 людей в возрасте от восемнадцати до ста лет. Ученые принимали во внимание как общее состояние здоровья подопытных, так и беговой стаж.

По сравнению с лентяями, бегуны рисковали получить удар на 30% меньше. Спортсмены, даже те, кто уделял бегу всего 5-10 минут в день, и жили на три года дольше. Данные исследования оставили и кое-какой шанс ребятам с ожирением и курильщикам. По заверениям врачей, вред даже от такого отвратительного образа жизни, может свести на нет бег.

Важный фактор: в своих здоровых привычках стоит быть постоянным. Бегающие на протяжении шести лет люди, согласно данным исследования, имеют 29% шанс избежать вообще любых проблем, связанных со здоровьем, и 50%-ое снижение риска смерти от болезней сердца.

Бег, помимо всего прочего, снижает артериальное давление и уменьшает производство глюкозы. Соответственно сокращается риск появления диабета.

В общем, господа хорошие, хватит рассиживаться. Побежали.