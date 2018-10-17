Ещё
Как пять минут бега спасают сердце
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как пять минут бега спасают сердце 

Don't Panic 5 часов назад
Фото: Don't Panic
Хорошие новости для всех бегунов: вы все делаете правильно. Плохая новость для вечных «завтраначинающих»: риск инфаркта и прочих сердечных болезней растет каждую минуту.
Новое исследование, опубликованное в Журнале Американской коллегии кардиологов ясно показывает: даже пять минут активного бега в день до минимума снижает риск смертельных пороков сердца.
В исследовании участвовали 55 000 людей в возрасте от восемнадцати до ста лет. Ученые принимали во внимание как общее состояние здоровья подопытных, так и беговой стаж.
По сравнению с лентяями, бегуны рисковали получить удар на 30% меньше. Спортсмены, даже те, кто уделял бегу всего 5-10 минут в день, и жили на три года дольше. Данные исследования оставили и кое-какой шанс ребятам с ожирением и курильщикам. По заверениям врачей, вред даже от такого отвратительного образа жизни, может свести на нет бег.
Важный фактор: в своих здоровых привычках стоит быть постоянным. Бегающие на протяжении шести лет люди, согласно данным исследования, имеют 29% шанс избежать вообще любых проблем, связанных со здоровьем, и 50%-ое снижение риска смерти от болезней сердца.
Бег, помимо всего прочего, снижает артериальное давление и уменьшает производство глюкозы. Соответственно сокращается риск появления диабета.
В общем, господа хорошие, хватит рассиживаться. Побежали.
Последние новости
Это не человек! На шлеме астронавта на Луне разглядели странное существо Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США началась эпидемия опасной загадочной болезни9
Эксперты рассказали о плюсах жирного сыра
Названо главное условие продления жизни30
Названа неожиданная опасность курящих мужчин
Как предотвратить заболевания сердца и сосудов
Видео
Британка стала вечно «сварливой» из-за ветрянки
Новости
03:53
Найден способ избежать смерти от инфаркта
Новости Наука
01:00
Медики обнаружили новый орган человеческого тела
Новости
03:35
Эксперты рассказали о плюсах жирного сыра
ЗОЖ
01:17
Назван новый способ продлить жизнь
Новости
08:20
Мыть курицу проточной водой опасно для здоровья
Новости
07:43
Малышева рассказала о лечении рака содой
Новости
00:44
Осеннее обострение: что ломает психику людей
Болезни и лекарства
10:24
Российских раковых больных поделили на богатых и бедных
Новости Статьи
00:33
Ученые рассказали о пользе пива
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение