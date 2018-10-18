8 стереотипов о хлебе, которые вам необходимо знать

8 распространенных стереотипов о хлебе, которые вам необходимо знать

"Ешь с хлебом" — несколько поколений детей слышали это каждый день. "В первую очередь откажись от хлеба и мучных изделий" — повторяют несколько тысяч теорий ЗОЖ. Истина, как всегда, где-то посередине.

Хлеб — всему голова

Действительно, хлеб — один из главных элементов рациона, который содержит самые важные вещества, необходимые организму: аминокислоты, углеводы, витамины, белки, жиры и клетчатку. Хлеб крайне богат витаминами группы B, которые справляются со вспыльчивостью, повышенной утомляемостью, раздражительностью, недовольством. Поэтому совсем отказываться от хлеба, даже во времена, когда вы худеете, чревато неприятностями. Кроме того, "всему голова" и хлебобулочные изделия богаты белком и аминокислотами. Благодаря этому они повышают мышечную активность. Длинные углеводы в хлебе заряжают наш организм энергией. Клетчатка способствует выведению из организма вредных веществ и более длительному чувству сытости. Ну а теперь, собственно, вопросы.

Вопрос 1. Не хлебом единым?

В принципе, питаться одним хлебом не вполне здорово, но можно. Более разумный вариант — всего 100-200 г хлеба в день.

Вопрос 2. С хлебом или без?

Хлеб придает массе остальной поглощаемой пищи благоприятную консистенцию и структуру -чтобы пищеварение работала отлично. И да, ваша бабушка была права, с хлебом еда лучше и полнее усваивается. Хлеб, гренки, сухарики отлично сочетаются с супами. Так что весьма разумно употреблять хлеб с первыми блюдами, потому что к полезности супа добавляются пищевые волокна (всем известная клетчатка), которые содержатся в хлебе. Кроме того, человек съедает меньшую порцию, за счет того, что быстрее насыщается.

Существует правило: не употреблять пшеничный хлеб с жирными продуктами. Сало, жирную рыбу, наваристый бульон лучше есть со ржаным хлебом, а мясо и картофель куда лучше вообще без хлеба. Да и рыбу мозоль съесть без хлеба. Животные белки куда полезнее вместе с зелеными овощами, помидорами, пряными травами.. Зато овощи, абсолютно любые, можно есть как с ржаным, так и с пшеничным хлебом.

Вопрос 3. Как правильно есть бутерброд?

Надо ли пищать хлеб маслом? Самый лучший и полезный продукт, дополняющий вкус и пользу хлеба — это оливковое масло первого отжима. Если хочется, подойдёт и сливочное масло, но не больше 5-10 граммов в день. Лучше исключить из употребления маргарин и мягкие масла, которые несут с собой много опасностей для здоровья, например, трансизомеры. Дополнить такой правильный бутерброд могут кусочек красной рыбы и помидор или огурец.

Хорошее дополнение к кусочку хлеба — это сыр, однако, жирность его не должна превышать 35%. Если едите бутерброд с мясом, украсьте его салатом. А главное — не нужно повышать гликемический индекс хлеба, намазывая варенье или шоколадную пасту. Сладостей с хлебом вы съедите гораздо больше, чем без него, а аппетит уже через час будет просто зверским.

Вопрос 4. Белый или черный?

Пшеничный— белый хлеб с высоким содержанием муки и крахмала. Пожалуй, самый вредный хлеб. Но если хочется, то лучше выбирать белый хлеб из муки грубого помола с зернами гречихи, овса, проса, семенами и льна. В этом сером ржаном хлебе очень высоко содержание клетчатки, а белки богаты лизином. Серый хлеб выводит канцерогены и вредные вещества из организма, полезен при авитаминозе и сахарном диабете. Кроме того, этот вид хлеба нормализует обмен веществ.

Вопрос 5. Какой хлеб полезнее?

Лучше всего употреблять хлебобулочные изделия, изготовленные из муки грубого помола, в котором больше полезных веществ и микроэлементов. В булочных можно попробовать множество полезных и вкусных вариантов. Например, гречневый, с ординальным ароматом, высоким содержанием всех необходимых организму аминокислот. Гречневый хлеб богат калием, фосфором, железом, цинком, селеном, марганцем и магнием, рутином, антиоксидантами, витаминами группы В и Е. Очень полезен при заболеваниях сосудов.

Всегда хорош зерновой — серый хлеб со злаковыми зернами. Содержит калий, натрий, молибден, фосфор, йод, железо и кальций, большое количество витаминов группы В, А, Е, и РР. Этот хлеб и очень сытный, и способствует нормализации микрофлоры кишечника. Отрубной, как и следует из названия, это хлеб с отрубями. Отличается высоким содержанием клетчатки, минералов, витаминов, белков и никотиновой кислоты. Укрепляет иммунитет, выводит аллергены и токсины. Защищает от развития желудочно-кишечных заболеваний, способствует снижению веса. Хлеб из пророщенного зерна — без муки, с пищевыми волокнами, с высоким содержанием витаминов. Очищает организм, абсорбирует вредные вещества, выводит их естественным образом. Благоприятно влияет на кожу и волосы, нервную систему, а также понижает уровень холестерина. Цельные зерна сохраняют больше витамина В и белка, а это означает, что такой хлеб содержит все питательные вещества для кожи. Ползен и черствый хлеб, а не из печи, сухари.

Вопрос 6. С дрожжами или без?

Сегодня в тренде бездрожжевой хлеб, полезный и как бы безопасный. Это грубый, плотный хлеб с высоким содержанием витаминов группы В, РР и минеральных веществ, сохраняющихся после выпечки. Не вредит кишечной микрофлоре, способствует работе кишечника, а также имеет противовоспалительные свойства. Однако мало кто догадывается, что любой правильно выпеченный хлеб не содержит живых дрожжей: они просто погибают от высокой температуры, как все живые организмы. Но при этом дрожжи дополнительно обогащают хлеб цинком и железом. Бездрожжевой хлеб всегда стоит дороже, потому что технология его приготовления более сложная. Однако реальных преимуществ бездрожжевого хлеба врачи не подтверждают.

Вопрос 7. Можно ли мне?

Хлеб может стать элементом диетического питания, главное, правильно его подобрать. Если есть расстройство желудка, то исключите из своего рациона серый или ржаной хлеб. Отдайте предпочтение подсушенному пшеничному хлебу. Если есть болезни кишечника, печени, желчного пузыря или язва желудка, противопоказан ржаной хлеб.. Ржаной хлеб лучше всего есть тем, кто страдает диабетом, так как в нем почти в два раза меньше сахара, чем в пшеничном хлебе. Если вы у вас болезни сердца, желудка, печени, то лучше всего использовать или вчерашний хлеб, или немного подсушенный. В любом случае, не покупайте хлеб, в составе которого есть гидрогенизированные масла или жиры, кулинарный жир, маргарин, сахарный сироп, карамель и патока. Все эти ингредиенты дают дополнительные калории вместо ценности для здоровья.

Соль должна быть прописана на упаковке хлеба самой последней или, как минимум, после воды и муки.