Лишний вес и неудобная поза разрушают суставы

Красивая осанка, ловкие движения и грациозная походка напрямую зависят от того, насколько здоровы суставы. Мы ходим, бегаем, сидим и вообще двигаемся благодаря 205 сложным устройствам в нашем теле. Между тем сустав — хрупкая система, которую можно разрушить привычными каждодневными действиями.

Урок анатомии

Здоровый человек может безболезненно топнуть ногой о пол. Ему даже в голову не придет, что сила мышц способна сломать кости голени, ударив их о кости бедра.

Этого не происходит потому, что от ударной нагрузки кости защищены суставами, которые работают в качестве амортизаторов, то есть поглощают энергию, передающуюся от одной кости к другой.

Амортизирующие свойства суставов обусловлены совместной работой хряща, который покрывает головки костей, и жидкости, заполняющей пространство сустава.

Внутрисуставной хрящ — это жесткая и гладкая ткань. Она состоит из воды, коллагена и других веществ. Для лучшего скольжения ткань хряща питается и смазывается синовиальной жидкостью, состоящей из белка и сахаров.

Она производится слоем клеток, которые выстилают сустав изнутри. Синовиальная жидкость не только питает хрящ. Эта густая, как патока, жидкость работает как амортизатор, не допуская столкновения между собой головок кости.

Чтобы синовиальная жидкость и головки костей оставались на месте, сустав окружен оболочкой из жесткой соединительной ткани — суставной капсулой. Она присоединяется к костям в непосредственной близости от хряща и образует полость сустава.

…Если же суставы «скрипят», нам уже не до веселья.

Разрушающие факторы

Что мешает суставам нормально работать:

— лишний вес, особенно, если полнота появляется еще в детстве, когда костносуставная система активно развивается. Лишний вес у взрослых избыточно нагружает суставы и приводит к их разрушению;

— неправильное питание. Если в рационе недостаточно минеральных веществ, а диета слишком однообразна, суставы теряют возможность нормально функционировать;

— неправильная однообразная поза. Из-за частых однообразных монотонных движений и нарушения осанки появляются проблемы в плечевом и локтевом суставах, теряется подвижность в мелких суставах кисти;

— неудобная обувь. Неправильно подобранная обувь, слишком высокий и неудобный каблук приводят к болям в суставах ног и их разрушению;

— чрезмерные занятия спортом. Избыточная физическая нагрузка, особенно с большими весами без достаточной подготовки, приводит к постоянному травмированию суставов и их постепенному разрушению.

Чтобы продлить жизнь суставов, следите за тем, что вы едите. Каждые 40-50 минут делайте перерывы на работе, чтобы просто пройтись по офису. Откажитесь от сдавливающей обуви, какой бы красивой она ни была. Проконсультируйтесь с тренером, прежде чем выполнять новые упражнения.

Самые частые

Самым распространенным заболеванием суставов, которое протекает в хронической форме, является остеоартроз. В результате него поражаются тазобедренные, коленные суставы. Возникает болезнь по причине дегенеративно-дистрофических нарушений суставной ткани, межсуставной жидкости, связочного аппарата.

При спондилоартрите поражаются межпозвоночные, реберно-позвоночные и крестцово-подвздошные суставы, человек ощущает постоянную ноющую боль в области спины и ягодиц, которая усиливается в ночное время.

Со временем у больного нарушается осанка (искривляется позвоночник), незначительно повышается температура тела, поражаются внутренние органы — сердце, почки, глаза. В результате реактивного артрита поражаются суставы ног, что выражается в острой боли, отечности, гиперемии, лихорадке.

Возникает болезнь часто после перенесенных инфекций — кишечных, простудных, урогенитальных. Заболевание это достаточно серьезное и требует немедленного лечения. При ревматоидном артрите возникает поражение мелких суставов кистей и стоп, коленных и локтевых.

Симптомами болезни являются сильные болезненные ощущения в суставах, деформирование хрящей, сковывающая боль в утреннее время и т.д. Заболевание опасно своими осложнениями, в результате которых поражаются практически все внутренние органы и системы. ;

Когда пора к врачу

Обратитесь к врачу, если:

— в суставе нарушена подвижность или заметен отек в течение двух недель и дольше;

— суставы плохо двигаются с утра;

— в суставах постоянно присутствуют болезненные ощущения;

— боль в суставах усиливается при движении.