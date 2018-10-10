Страховок много, жизнь одна: как обезопасить здоровье

Российские страховщики 6 октября отмечают профессиональный праздник. Рассказываем, как развивается страховой рынок

Население все чаще страхует свои жизнь и здоровье. Только за первое полугодие 2018 года россияне заключили более 2,6 тыс. договоров страхования жизни. Это на полмиллиона больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Но в целом страховая культура в стране по-прежнему остается достаточно низкой. Так, по словам и.о. гендиректора " Сбербанк страхование" Дмитрия Попова , например, имущество и ответственность перед соседями застраховали только 15% российских домохозяйств против порядка 70% в развитых странах.

Рынок растет

По данным ежегодного исследования компании KPMG, в 2018 году российский страховой рынок может вырасти на 7%. В 2017 году общий объем страховых взносов увеличился на 8%. При этом участники рынка отмечают, что развивается он довольно неоднородно — в основном за счет страхования жизни. Именно оно остается главным драйвером развития начиная с 2016 года. А вот многие крупные сегменты — каско, ОСАГО, страхование имущества и ответственности, наоборот, показали снижение, которое смогло компенсировать разве что страхование от несчастных случаев, выросшее на 12,3%.

Страхование жизни

В 2017 году страхование жизни выросло более чем на 50% — до 332 млрд рублей взносов против 216 млрд рублей в 2016 году. И хотя, по мнению участников рынка, именно на 2016 год пришелся пик роста этого сегмента, в ближайшие пару лет он продолжит увеличиваться — на уровне 30% и выше в год. За первые шесть месяцев текущего года темп его роста составил 45,7%, по данным ЦБ

Такие динамичные темпы обеспечивает развитие в основном инвестиционного страхования жизни (ИСЖ).

Главная особенность этого вида страхования — совмещение классического страхования и финансового продукта, который позволяет получить доход от инвестирования части страховых взносов в различные активы — облигации, акции компаний, драгоценные металлы и т.д.

Получить выплаты по договору ИСЖ можно в двух случаях:

дожив до окончания действия договора;

при наступлении страхового случая (смерть по любой причине).

Тогда выплаты, естественно, получит тот, кого клиент укажет в документе. Если он этого не сделает, то есть заключит договор в свою пользу, расчитывая на то выплаты получат наследники по закону.

Банки или страховые компании, как правило, предлагают разные стратегии вложения на выбор. Например:

Amazon, Netflix и Высокодоходный, но рисковый. Это могут быть инвестиции в инновационный сектор экономики, например, в акции высокотехнологичных компаний FAANG (Facebook, Apple Google ).

Наоборот, надежные, но менее доходные активы. Например, международные облигации высокого кредитного качества.

Комбинированный вариант, когда часть капитала направляют в надежные активы, а часть — в более рисковые, но с потенциально высоким доходом.

По окончании действия договора клиент получает 100% страхового взноса плюс инвестиционный доход, если он есть. В этом кроется риск ИСЖ — в отличие от вкладов заработок не гарантирован, поэтому потенциально это может быть менее выгодно, чем классический депозит. Но некоторые компании также дают возможность зафиксировать в любой момент уже заработанный доход, чтобы не потерять его при колебании стоимости активов.

Сроки инвестиционных программ пока сравнительно небольшие — от трех до пяти лет. Потом при желании клиент может продлить договор. При этом расторгнуть договор раньше срока можно, но со штрафами. Вклады в этом смысле гибче — банки предлагают варианты, когда деньги можно забрать в любой момент. Но, как правило, при росте ставок ограничивается и срок возвращения денег.

Существенным плюсом депозитов также остается их защита. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) гарантирует возврат вкладов до 1,4 млн рублей в случае, если у банка отзывают лицензию.

Возросший интерес россиян к инвестиционному страхованию объясняет демонстрировавшееся ранее снижение ставок по депозитам — население начало искать новые возможности и инструменты, которые могли бы принести доход. В ЦБ уже говорили, что, во-первых, россияне в целом стали меньше сберегать и больше тратить, а во-вторых, большую часть сбережений они предпочитают не хранить во вкладах, а инвестировать. Однако, после повышения ключевой ставки ЦБ начали расти и ставки по депозитам.

Инвестиционное страхование жизни не единственный вариант. Также россияне могут воспользоваться накопительными программами страхования ( НПС ). Они, по сути, позволяют с помощью одного договора обеспечить защиту от непредвиденных ситуаций, сохранность и накопление средств.

Как объяснила ТАСС директор "Сбербанк страхование жизни" Наталья Белова , накопительная схема больше подходит для сохранения дохода, а инвестиционная — для заработка. Поэтому нередко первая интересует семейных людей, которые хотят накопить на обучение или жилье ребенку, а вот вторая — больше тех, кто хочет приумножить капитал. Здесь же компании предлагают варианты семейного страхования — на случай потери кормильца или его нетрудоспособности.

Обезопасить страхование жизни может и ипотеку — страховая выплатит остаток задолженности банку, если с заемщиком что-то случится.

Страхование здоровья

Рынок добровольного медицинского страхования (ДМС) в России — это почти полностью (около 90–95%) корпоративное обеспечение сотрудников. Его рост составил 6%, но это не качественный рост, а отыгрыш инфляции медицинских услуг.

Как отметили эксперты, обычно граждане самостоятельно приобретают ДМС, только когда точно знают, что будут вынуждены долго и дорого лечиться. В противном случае россияне предпочитают либо пользоваться обычными государственными поликлиниками по системе обязательного медицинского страхования (ОМС), либо точечно "закрывать" походы к врачам.

Более-менее активно в этом сегменте развивается, например, страхование по сопровождению беременности и родов. Поскольку семьи осознают высокий риск для здоровья матери и ребенка в этот период.

ОСАГО и каско

С автомобильным страхованием в большинстве своем так или иначе сталкиваются все россияне — если не лично, то по крайней мере регулярно слышат в новостях.

Хотя бы потому, что ситуация с убыточностью на рынке того же ОСАГО остается тяжелой. Так, в 2017 году убыток страховщиков по "автогражданке" составил 14,8 млрд рублей. Хотя в целом за десять лет компании заработали на этом рынке почти 50 млрд рублей прибыли. Кроме того, в 2017 году впервые за шесть лет рынок ОСАГО показал спад премий — на 5% по сравнению с 2016 годом.

К тому же страховщики ожидают уход с рынка нескольких компаний из топ-20. В 2017 году рынок ОСАГО покинули 11 участников.

Дмитрий Попов также отметил, что главным вопросом в повестке дня на этом рынке остается его оздоровление. Ведь проблемы в ОСАГО все те же — недобросовестные автоюристы и необоснованные выплаты.

Поэтому ЦБ планирует провести поэтапную либерализацию тарифов, начав с расширения тарифного коридора. ТАСС рассказывал, что ждет автолюбителей при проведении реформы в ее нынешнем виде.

Рынку каско в свою очередь не помог даже рост продаж автомобилей — на 11,9%, до 1,59 млн штук в 2017 году. В этом сегменте продолжается уменьшение средней премии — с 47 тыс. рублей в 2016 году до 41 тыс. рублей в 2017 году. И хотя снижение тарифов привело к росту спроса, отмечают эксперты, он оказался недостаточно высоким — объем взносов по страхованию автокаско снизился на 4,8% до 162,5 млрд рублей.

Страхование имущества и гражданской ответственности

Страхование и имущества, и гражданской ответственности остается не слишком востребованным продуктом у россиян.

Немногие задумываются, что при пожаре, прорыве трубы или других происшествиях, например, в квартире пострадать может и имущество соседей. И тогда придется возмещать не только свой, но и чужой ущерб.

В KPMG отметили, что вопреки прошлогодним ожиданиям страховщиков, которые прогнозировали рост имущественного страхования на 5% в 2017 году, оно, наоборот, упало на 7%. При этом страхование имущества физических лиц растет в основном за счет ипотечного страхования квартир, которое, как правило, является обязательным при заключении договора с банком.

Только в августе банки выдали 126,2 тыс. ипотечных кредитов (в рублях). Это почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда россияне взяли 94,4 тыс. кредитов на покупку жилья.

Технологии в тренде

Страховщики активно наращивают цифровизацию работы, которая позволяет снизить долю ручного труда и увеличить скорость выполнения операций. Также внедрение технологий экономит время клиентов, которые привыкли к преимуществам удаленных сервисов.

Об этом же рассказал ТАСС и Дмитрий Попов. Он отметил повсеместное применение моделей Machine Learning и Data Base для анализа рисков.

В медицинском страховании, по его словам, применяются различные технологии оценки образа жизни человека. При расчете тарифа по медицинскому страхованию начинают учитывать, как человек пользуется различными гаджетами, занимается ли он спортом, ведет ли здоровый образ жизни.

"Конечно, обсуждаются технологии блокчейн как возможный будущий прорыв в области страхования. И это угрожает классическим страховщикам. Потому что через платформы блокчейн-технологий могут создаваться сообщества, которые как бы являются "обществами взаимного страхования", — объяснил эксперт. Это может выглядеть прримерно так: группа людей договаривается, условно, скинуться "по рублю", а тот, у кого произойдет страховой случай, получит "выплату". Но такая схема требует дополнительного участия классических страховщиков.

Ранее ЦБ предложил адаптировать законодательство для введения такого p2p-страхования (peer-to-peer, "от равного к равному"). При этом, как пояснила замдиректора департамента регулятора Светлана Никитина , страховые компании в этой модели должны участвовать как посредники, иначе такая деятельность будет незаконной.

Кроме того, страховщики наращивают онлайн-канал взаимодействия с клиентами и добавляют сервисную составляющую в свои слуги. То есть клиенту дают возможность пользоваться дополнительными сервисами в течение всего срока действия договора, даже если страховой случай не происходит. Это создает дополнительную ценность для клиента и помогает решить проблему непонимания клиента, мол, "зачем я плачу, если ничего по итогу не получаю", ведь страховые события происходят нечасто.

Первый шаг

Интуитивно многие понимают необходимость и пользу страхования. Но могут зайти в тупик, пытаясь решить, какой же именно страховой продукт купить.

План действий довольно простой.

Подумайте, какие события могут реально ухудшить вашу жизнь.

Это может быть болезнь, инвалидность, потеря работы, пожар/потоп в квартире, авария на дороге. Например, есть ли вам где пожить, если что-то случится с вашим жильем? Так вы сможете расставить проритеты и решить, что страховать в первую очередь.

Оцените свои потребности — ваш бюджет и траты сейчас и сколько вы бы хотели зарабатывать в будущем.

Это необходимо, чтобы оценить, какая сумма вам может потребоваться, чтобы поддержать комфортный уровень жизни при наступлении страхового случая. Это поможет определить размер страхового покрытия и как следствие требуемого взноса.

Оцените свои финансовые обязательства — нынешние или которые могут возникнуть, например, если вы планируете брать ипотеку или другой кредит.

Когда вы поймете, какие именно сферы жизни вас беспокоят, обратитесь в банк или страховую компанию, где финансовый консультант также более детально проанализирует ваши: 1) возраст, 2) финансовые обязательства, 3) планы на будущее, 4) рисковый профиль (например, образ жизни, если вас интересует страхование жизни и здоровья) — и поможет подобрать подходящий страховой продукт или несколько.

Помните о "периоде охлаждения" — если вас что-то не устроило в выбранном продукте или вы просто передумали, то можете в течение 14 (календарных) дней отказаться от него (для договоров добровольного страхования).

Можно сходить в несколько страховых компаний и запросить у них расчеты, чтобы сравнить их. Или воспользоваться для этого онлайн-агрегаторами (сравнивают продукты в общем виде). И проверяйте надежность страховой.

Налоговый вычет

И помните, что вы можете претендовать на налоговый вычет по некоторым видам страховых договоров:

пенсионного страхования;

добровольного страхования жизни на срок от пяти лет;

добровольного медицинского страхования.

Налоговый вычет позволяет вернуть часть так называемых социальных расходов — на лечение, обучение, благотворительность и в том числе на страхование.