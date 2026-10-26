Какие продукты повышают холестерин: 3 главных врага сосудов

У повышенного холестерина нет симптомов и он не мешает заниматься повседневными делами. Пока атерсклероз незаметно сужает просвет артерий, вы продолжаете каждый день покупать продукты, которые ускоряют этот процесс. Разобрались, какая привычная еда наносит сосудам самый сильный удар.

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Сливочное масло и жирная молочка

Главный фактор (англ.) здесь — насыщенные жиры. Попадая в организм в избытке, они снижают (англ.) количество специальных рецепторов в печени, которые в норме захватывают и выводят «плохой» холестерин (ЛПНП) из кровотока. Когда эта система очистки сбоит, холестерин начинает свободно циркулировать в крови и задерживаться в стенках артерий. Со временем там образуются бляшки, которые сужают просвет сосудов.

Полностью вычеркивать сыр или масло из жизни не нужно. Гораздо эффективнее изменить пропорции: использовать для готовки и заправок растительные масла (оливковое, подсолнечное) и выбирать молочные продукты умеренной жирности.

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Колбасы, сосиски и бекон

Переработанное мясо наносит сосудам двойной удар. Во-первых, в нём обычно много скрытых насыщенных жиров, повышающих ЛПНП. Во-вторых, такие продукты часто содержат избыток соли, которая удерживает воду и может способствовать (англ.) повышению артериального давления. Когда давление повышено, внутренняя оболочка сосудов повреждается, и «плохому» холестерину становится гораздо проще закрепиться в стенках артерий.

Переведите колбасы из категории «еда на каждый день» в категорию «редкое удовольствие». Для бутербродов и перекусов лучше использовать запеченную птицу, нежирную буженину или рыбу — так вы уменьшите долю соли и тяжёлых жиров.

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Печенье, торты и магазинная выпечка

В фабричных кондитерских изделиях сочетаются (англ.) сразу три рискованных компонента: насыщенные жиры, рафинированный сахар и промышленные трансжиры. Трансжиры действуют агрессивнее всего — они не только поднимают «плохой» холестерин, но и снижают уровень «хорошего» (ЛПВП). Избыток сахара подстёгивает (англ.) синтез триглицеридов — еще одного вида жиров, ускоряющих развитие атеросклероза.

Сократите количество покупных сладостей к чаю. При выборе выпечки обращайте внимание на состав: избегайте продуктов с кулинарным жиром, маргарином и гидрогенизированными маслами, либо отдавайте предпочтение простым домашним десертам.

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Холестерина не становится больше от одного бутерброда

«Не нужно бояться каждого бутерброда со сливочным маслом. Холестерин не взлетает до критических значений после одного завтрака. Гораздо важнее, что человек ест на протяжении недель, месяцев и лет». Майборода Екатерина Леонидовна врач-кардиолог ГКБ им. Вересаева, к. м. н.

Однако уровень холестерина зависит не только от питания. Влияют наследственность, возраст, некоторые болезни и лекарства. При повышенном ЛПНП важно не только менять меню, но и оценивать комплексный сердечно-сосудистый риск вместе с врачом.

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Как понять, что пора проверить холестерин

«Высокий холестерин нельзя определить по самочувствию или внешности. Человек может чувствовать себя хорошо, даже если ЛПНП значительно превышает целевой уровень», — говорит специалист.

Единственный достоверный способ узнать состояние сосудов — сдать анализ крови на липидный профиль (липидограмму). Он показывает не просто одну цифру, а полную картину:

Общий холестерин — суммарный уровень всех жиров в крови.

— суммарный уровень всех жиров в крови. ЛПНП («плохой» холестерин) — главная причина атеросклероза. Именно его избыток оседает в стенках артерий и постепенно формирует бляшки.

— главная причина атеросклероза. Именно его избыток оседает в стенках артерий и постепенно формирует бляшки. ЛПВП («хороший» холестерин) — защитная фракция. Она забирает лишний холестерин из сосудов и отправляет его в печень на переработку.

— защитная фракция. Она забирает лишний холестерин из сосудов и отправляет его в печень на переработку. Триглицериды — жиры, которые организм использует как запас энергии. Если их слишком много, они дополнительно повреждают сосуды.

Какой показатель холестерина считается нормой

Единой «идеальной» цифры для всех нет. Целевой уровень ЛПНП всегда рассчитывается индивидуально и зависит от общего сердечно-сосудистого риска.

«Например, если у человека нет других проблем со здоровьем, требования к уровню ЛПНП будут мягче. Однако если уже есть диагностированный атеросклероз, гипертония, диабет или случаи ранних инфарктов у близких родственников, целевая планка становится гораздо жёстче, и снижать “плохой” холестерин придётся сильнее», — объясняет кардиолог.

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По российским клиническим рекомендациям, целевые значения ЛПНП зависят от сердечно-сосудистого риска:

Менее 3,0 ммоль/л — для людей с низким риском.

Менее 2,6 ммоль/л — при умеренном риске.

Менее 1,8 ммоль/л — при высоком риске.

Менее 1,4 ммоль/л — при очень высоком риске.

Кому и как часто стоит сдавать анализ

Всем взрослым от 18 до 39 лет: профилактически — раз в 3–5 лет (если нет жалоб и факторов риска).

профилактически — раз в 3–5 лет (если нет жалоб и факторов риска). После 40 лет: ежегодно, даже при полном отсутствии симптомов.

ежегодно, даже при полном отсутствии симптомов. В любом возрасте раз в полгода или по направлению врача: если есть курение, избыточный вес, повышенное давление или наследственность по болезням сердца.

Главное о продуктах, повышающих холестерин

Холестерин повышается от регулярных привычек, а не от единичного перекуса, поэтому главная цель — не тотальные запреты, а разумное изменение пропорций в ежедневном меню. Достаточно заменить постоянную колбасу на запечённую птицу или рыбу, сливочное масло — на растительное, а ежедневную покупную выпечку — на более простые или домашние десерты. Поскольку самочувствие никак не отражает уровень «плохого» холестерина, единственным надежным ориентиром остается регулярная липидограмма и оценка индивидуальных рисков вместе с врачом.

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