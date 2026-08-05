Безалкогольное пиво после тренировки позиционируют как альтернативу спортивным напиткам, однако научные данные на этот счёт ограничены. Врач эндокринолог-диетолог Владимир Майоров рассказал «Рамблеру», в каких случаях безалкогольное пиво можно пить после физических нагрузок, когда лучше выбрать воду или специальные напитки и кому стоит вовсе отказаться от этого напитка.

Почему миф стал популярным?

Безалкогольное пиво кажется безопасным — этого достаточно, чтобы возник вопрос: а вдруг оно ещё и полезно? В напитке есть вода, немного углеводов и растительные соединения из хмеля и ячменя. Реклама связывает его со спортом: на упаковках мелькают велосипедисты и бегуны, а на крупных забегах организаторы иногда предлагают его в зоне финиша как напиток для восстановления.

«Ассоциация пива с постнагрузочным восстановлением возникла не на пустом месте. Вокруг Мюнхенского марафона 2009 года проводилось исследование, в котором изучали влияние безалкогольного пива на воспаление и частоту инфекций после марафона.Идея базировалась на классической немецкой традиции "Radler" (пиво с лимонадом) и на догадке, что отсутствие этанола превращает напиток из диуретика в источник углеводов и микроэлементов. Спортсменам нужно восполнение углеводного баланса, жидкость для регидратации и электролиты — и все это, на первый взгляд, есть в безалкогольном пиве», — рассказывает врач. Владимир Алексеевич Майоров эндокринолог-диетолог сети клиник «Семейная»

Безалкогольное пиво восстанавливает лучше воды?

«В слепом рандомизированном исследовании 2011 года специалисты сравнивали влияние безалкогольного пшеничного пива и плацебо-напитка на марафонцев. Результаты оказались впечатляющими: в группе, принимавшей пиво после марафона, количество лейкоцитов — белых клеток крови, было значительно ниже , а уровень», — сообщает врач.

Результаты небольшого исследования о влиянии пива на водный баланс показали, что безалкогольное пиво восстанавливает водный баланс не лучше обычной воды. Если тренировка не сопровождалась сильным потоотделением, воды вполне достаточно, а убедительных доказательств преимуществ безалкогольного пива перед ней нет.

Зачем пить изотоник?

Исследователи отмечают, что уникальность пива кроется в сочетании компонентов: полифенолы, полученные из солода и хмеля, обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, потенциально смягчая окислительный стресс, вызванный интенсивными упражнениями. В отличие от изотонического напитка, безалкогольное пиво не предназначено специально для восполнения потерь жидкости и электролитов, а его состав зависит от конкретной марки.

«Безалкогольное пиво может быть одним из вариантов напитка после длительной аэробной нагрузки, если человеку нравится его вкус и оно хорошо переносится. Однако рассматривать его как замену специально разработанному спортивному напитку оснований нет. Также оно бесполезно как срочный регидратант в условиях жаркого климата или при силовых нагрузках в зале, где потери натрия с потом могут быть огромны. Более того, газированный напиток может вызвать дискомфорт в ЖКТ», — рассказывает Владимир Майоров.

После продолжительной тренировки, занятий в жаркую погоду или интенсивного потоотделения — например, если на одежде остаются белые солевые разводы, — предпочтение лучше отдать воде с электролитами. В таких условиях безалкогольное пиво может не обеспечить достаточного количества натрия, который организм теряет с потом. Исследования, посвященные восстановлению водного баланса после нагрузок в жару, показывают, что эффективность напитка зависит не только от объема выпитой жидкости, но и от её состава, а также от продолжительности и интенсивности тренировки.

«После тренировки приоритет веществ выстраивается так: вода > электролиты > углеводы > белок . Это важно понимать, чтобы не впадать в крайности: безалкогольное пиво может одновременно давать жидкость и углеводы, но это не делает его полноценным спортивным напитком. Белка, необходимого для роста и восстановления мышц, в пиве очень мало», — делится врач.

Безалкогольное — не всегда 0,0%

«Безалкогольное» не всегда означает 0 промилле. Перед покупкой стоит смотреть на этикетку: если написано 0,0% — содержание алкоголя заявлено как нулевое, если «не более 0,5%» — следы алкоголя присутствуют.

Отдельный момент — сахар и калории. Безалкогольное пиво не всегда «диетическое»: некоторые сорта содержат заметное количество углеводов. Если человек следит за весом или уровнем глюкозы, стоит читать состав, а не ориентироваться на слово «безалкогольное» как на знак качества.

Полифенолы — потенциальная польза?

Хмель и ячмень содержат полифенолы — растительные соединения, которые привлекают внимание ученых благодаря их антиоксидантным и противовоспалительным свойствам. В экспериментальных работах и некоторых клинических исследованиях показано, что отдельные полифенолы способны снижать выраженность окислительного стресса и влиять на воспалительные процессы. Именно поэтому время от времени появляются предположения, что безалкогольное пиво может способствовать более быстрому восстановлению после физических нагрузок.

Переносить результаты таких исследований на сам напиток напрямую нельзя. Во-первых, содержание полифенолов в безалкогольном пиве сильно зависит от сорта, сырья и технологии производства. Во-вторых, даже если напиток содержит биологически активные вещества, их количество может быть недостаточным для клинически значимого эффекта.

Главное о безалкогольном пиве

Безалкогольное пиво нельзя считать спортивным напитком. После тренировки оно не принесёт вреда большинству здоровых людей, но и преимуществ перед водой не имеет. Если же нагрузка была длительной, проходила в жару и была большая потеря электролитов и жидкости, для восстановления лучше подойдут вода с электролитами или изотоник.

При этом у безалкогольного пива есть некоторые особенности: оно содержит углеводы, которые могут частично восполнять запасы энергии после физической активности, а также небольшое количество минералов. Содержание электролитов в безалкогольном пиве зависит от конкретного продукта и не обязательно соответствует потребностям в восстановлении после значительных потерь жидкости и натрия. Газы в напитке могут вызывать дискомфорт в желудке сразу после тренировки, поэтому выбирать пиво стоит скорее как обычный напиток для удовольствия, а не как средство для спортивного восстановления.

Текст проверил врач эндокринолог-диетолог Майоров Владимир Алексеевич, стаж 5 лет.

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