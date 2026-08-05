Что полезнее — арбуз или дыня? Ответ не такой очевидный

Арбуз и дыня кажутся похожими: оба сочные, сладкие и летние. Однако по калорийности и содержанию некоторых витаминов и минералов они заметно отличаются. Разобрались, что лучше купить, если важен не только вкус, но и польза для здоровья.

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Оба плода относятся к семейству тыквенных и созревают примерно в одно время. Их главное общее свойство — высокое содержание воды при низкой калорийности. Это делает их подходящими продуктами в жаркие месяцы, когда организм теряет жидкость быстрее обычного и хочется чего-то сочного, но не тяжёлого. Важно понимать: ни арбуз, ни дыня не заменяют овощи, белок или цельнозерновые продукты. Они хорошо дополняют рацион, но не закрывают потребности организма в питательных веществах. Относитесь к ним как к приятному и полезному дополнению, а не как к основе питания.

Если нужен минимум калорий и больше жидкости — выигрывает арбуз. Если важнее витамины и минералы — чаще лучше дыня: в ней заметно больше витамина C, витамина A, фолата и калия.

Калорийность и гликемический индекс

По данным USDA, в 100 г арбуза содержится около 30 ккал, а в 100 г дыни — около 36 ккал.

Оба продукта содержат природные сахара, но при обычной порции количество углеводов остаётся относительно небольшим. Поэтому при оценке их влияния на уровень глюкозы важны не только характеристики продукта, но и размер порции. Главная ошибка — есть бахчевые килограммами. При переедании даже низкая калорийность превращается в избыток углеводов.

Что такое гликемический индекс: как мороженое оказалось полезнее хлеба

Чем полезен арбуз

Водный баланс. Мякоть состоит из воды на 92%, это помогает восполнять жидкость в жару.

Мякоть состоит из воды на 92%, это помогает восполнять жидкость в жару. Ликопин. Это мощный пигмент-антиоксидант. По данным Mayo Clinic Health System, он связан с защитой клеток от окислительного стресса и может способствовать поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы.

Это мощный пигмент-антиоксидант. По Mayo Clinic Health System, он связан с защитой клеток от окислительного стресса и может способствовать поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы. L-цитруллин. Это аминокислота, которая в организме участвует в метаболизме аргинина — предшественника оксида азота, молекулы, участвующей в регуляции тонуса кровеносных сосудов.

Это аминокислота, которая в организме участвует в метаболизме аргинина — предшественника оксида азота, молекулы, участвующей в регуляции тонуса кровеносных сосудов. Витаминный профиль. В 100 г арбуза содержится 8,1 мг витамина C (около 10% от суточной нормы), это меньше чем в дыне.

Чем полезна дыня

Дыня немного богаче арбуза по содержанию витаминов и минералов:

Витамин C. В 100 г дыни содержится около 18–20 мг витамина C (около 25% от суточной нормы). Он необходим для синтеза коллагена и работы иммунитета.

В 100 г дыни содержится около 18–20 мг витамина C (около 25% от суточной нормы). Он необходим для синтеза коллагена и работы иммунитета. Калий и фолат. В 100 г дыни содержится больше калия, участвующего в работе мышц, и фолата (витамина B9), необходимого для обновления клеток.

В 100 г дыни содержится больше калия, участвующего в работе мышц, и фолата (витамина B9), необходимого для обновления клеток. Гидратация. Дыня состоит из воды на 90% и вносит вклад в суточное потребление жидкости.

Учитывайте ограничения и правила безопасности

Оба продукта подходят большинству людей, но есть нюансы:

Диабет и нарушения углеводного обмена. Стоит следить за размером порции и учитывать общий рацион. Оба плода содержат природные сахара.

Стоит следить за размером порции и учитывать общий рацион. Оба плода содержат природные сахара. Болезни почек. В дыне больше калия, поэтому при некоторых проблемах с почками лучше обсудить рацион с врачом.

В дыне больше калия, поэтому при некоторых проблемах с почками лучше обсудить рацион с врачом. Чувствительный ЖКТ. Большие порции могут вызвать дискомфорт — лучше есть умеренно.

Оба плода необходимо вымыть прежде чем резать.Кожура дыни хорошо удерживает бактерии — мойте её щёткой под проточной водой. Арбуз тоже нужно тщательно промыть снаружи — нож может перенести загрязнения с поверхности на мякоть.

Как правильно хранить арбуз и дыню

Целый арбуз можно держать при комнатной температуре около 7–10 дней. Чтобы продлить срок хранения до двух недель, лучше убрать его в холодильник. После разрезания его нужно убрать в холодильник и съесть в течение трёх-пяти дней. Хранить разрезанный арбуз лучше накрытым или в контейнере с крышкой, чтобы мякоть не впитывала посторонние запахи.

Целая дыня при комнатной температуре дозревает быстрее арбуза — обычно её лучше съесть в течение нескольких дней после покупки. После разрезания дыню тоже нужно хранить в холодильнике и желательно не дольше двух-трёх дней. Кожура дыни хорошо удерживает не только бактерии снаружи, но и запахи в холодильнике — поэтому храните разрезанную дыню в закрытом контейнере.

Главное о разнице между арбузом и дыней

Арбуз содержит немного меньше калорий и больше воды, а дыня — больше витамина C, фолата и калия. Поэтому нельзя назвать один из плодов однозначно более полезным: выбор зависит от того, какие характеристики важны именно вам. Лучший вариант в сезон — чередовать оба продукта.

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