Вы едите творог каждый день? Вот что может измениться

Многие считают, что творог можно есть каждый день. На самом деле польза зависит не только от самого продукта, но и от порции, жирности, содержания соли и индивидуальной переносимости. Разобрались, кому ежедневный творог пойдёт на пользу, а кому лучше есть его реже.

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Творог можно каждый день?

Да, если нет противопоказаний. Главное — выбирать творог без добавок и придерживаться разнообразного рациона. В этом случае организм получит белок, кальций, фосфор и витамин B2. Строгой нормы именно для творога нет: он входит в общую группу молочных продуктов. American Heart Association рекомендует взрослым около 2–3 порций низкожирных молочных продуктов в день. Вот что изменится в организме при ежедневном употреблении:

Белок из творога обеспечит организм аминокислотами, необходимыми для поддержания и восстановления мышечной ткани.

мышечной ткани. Продукт поможет усилить чувство сытости контролировать аппетит в течение дня.

контролировать аппетит в течение дня. Кости и зубы получат строительный материал — кальций и фосфор.

— кальций и фосфор. Солёные варианты могут содержать много натрия, поэтому при гипертонии важно учитывать их в общем потреблении соли. Если творог жирный, можно незаметно перебрать норму насыщенных жиров. При непереносимости лактозы творог может вызывать вздутие, спазмы или диарею.

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Польза ежедневного творога

Белок и сытость

В 100 г 2%-го творога обычно около 80–90 ккал и 11–13 г белка, но точные значения зависят от производителя. Белок надолго насыщает и помогает сохранять мышцы при похудении или тренировках.

Кости и минералы

Кальций и фосфор из творога способствуют укреплению костной ткани. Однако сам по себе творог не защищает от остеопороза: кальций хорошо усваивается при достаточном уровне витамина D, регулярных нагрузках и сбалансированном питании.

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Казеин и вечерний перекус

В твороге много казеина — белка, который усваивается медленно. По этой причине его часто едят перед сном. Однако для роста мышц одного творога мало: нужны силовые тренировки и соблюдение суточной нормы белка.

Возможные риски

Избыток соли

Некоторые виды творога, особенно солёный и зернёный, содержат довольно много соли, это создает лишнюю нагрузку на сердце и почки.

Лактоза и пищеварение

В мягких сырах и твороге лактозы больше, чем в твёрдых сырах. При непереносимости лактозы творог вызывает вздутие, спазмы и диарею.

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Кому стоит ограничить творог или проконсультироваться с врачом

При гипертонии: из-за высокой концентрации натрия в соленых сортах.

из-за высокой концентрации натрия в соленых сортах. При болезнях почек: врач может ограничить количество белка, фосфора или натрия.

врач может ограничить количество белка, фосфора или натрия. При непереносимости лактозы: количество, вызывающее симптомы, индивидуально.

количество, вызывающее симптомы, индивидуально. При аллергии на молочный белок творог полностью противопоказан.

творог полностью противопоказан. Если вы контролируете уровень холестерина: жирный творог увеличивает долю насыщенных жиров в рационе.

Как выбрать творог на каждый день

Эксперты Гарвардской школы общественного здравоохранения рекомендуют выбирать творог с низкой жирностью и без добавленного сахара. Избегайте творожных масс, сладких сырков и продуктов с сиропами или наполнителями — в них много лишних калорий и сахара. Внимательно читайте состав: проверяйте количество натрия и жира. Обычно в несолёном твороге жирностью 2% содержится около 35 мг натрия на 100 г. ВОЗ рекомендует придерживаться уровня не более 2000 мг натрия (эквивалентно 5 г соли) в день.

Главное о твороге

Творог может быть частью ежедневного рациона, если его количество соответствует вашим потребностям, а состав продукта вписывается в общий рацион.Чтобы он был полноценным, чередуйте творог с другими источниками белка: яйцами, рыбой, бобовыми, кефиром и йогуртом. При болезнях почек, гипертонии или непереносимости лактозы норму продукта лучше обсудить с врачом.

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